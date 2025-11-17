 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Violento robo

Delincuentes irrumpieron en una casa de Paraná y mantuvieron cautiva a una mujer

Dos ladrones irrumpieron en una vivienda de Avenida Ejército, redujeron a una mujer de 68 años y la retuvieron por horas. La víctima relató el ataque y la Policía analiza cámaras para dar con los responsables.

17 de Noviembre de 2025
Avenida Ejército. (Imagen Ilustrativa).
Avenida Ejército. (Imagen Ilustrativa). Foto: (GSV).

REDACCIÓN ELONCE

Dos ladrones irrumpieron en una vivienda de Avenida Ejército, redujeron a una mujer de 68 años y la retuvieron por horas. La víctima relató el ataque y la Policía analiza cámaras para dar con los responsables.

Violento robo en Paraná. Un violento episodio delictivo ocurrió durante la madrugada de este domingo en Paraná, cuando dos delincuentes irrumpieron a una vivienda ubicada sobre Avenida Ejército, entre Gutiérrez y Galán, y mantuvieron cautiva a una mujer de 68 años. El hecho, se extendió durante varias horas durante la madrugada, en el interior de la vivienda.

 

De acuerdo con la información policial, la víctima dormía en la planta alta del inmueble cuando escuchó ruidos en la ventana de su habitación. Al reaccionar, se encontró con dos sujetos que irrumpieron de manera abrupta y se abalanzaron sobre ella, se confirmó a Elonce. La inmovilizaron tapándole la boca y la mantuvieron retenida dentro de su propio domicilio, sin posibilidad de pedir auxilio.

Imagen Ilustrativa. (GSV).
Imagen Ilustrativa. (GSV).

 

Exigencias de dinero y desorden total

 

Durante el tiempo que permanecieron en la vivienda, los delincuentes exigieron dinero en reiteradas oportunidades. Recorrieron cada ambiente revisando cajones, tirando pertenencias al piso y generando un desorden generalizado.

Según se detalló, los asaltantes buscaban información relacionada con una suma de dinero bancarizado días atrás, vinculada a una reciente transacción realizada por la víctima.

 

Recién cerca de las 5 de la mañana los ladrones abandonaron el lugar por la puerta del frente de la vivienda, llevándose un teléfono iPhone que contenía datos sensibles relacionados con esa operación económica, un anillo y cadena de oro y, una suma aproximada de 500 mil pesos, indicaron fuentes policiales. La mujer, aún en estado de shock, logró liberarse y pedir ayuda, tras lo cual dio aviso inmediato a la Policía.

 

Intervención policial y pistas en análisis

 

En el lugar trabajó personal de la División Robos y Hurtos, Delitos Económicos, Policía Científica y Comisaría Sexta. Los agentes realizaron relevamientos, levantamientos de rastros y obtención de material peritable con el objetivo de reconstruir la secuencia delictiva.

Además, se analizan cámaras de seguridad instaladas en la zona para identificar a los dos delincuentes, quienes aún permanecen prófugos.

 

Las fuentes policiales confirmaron que la investigación permanecerá activa hasta lograr individualizar y detener a los responsables del hecho que mantuvo cautiva a la mujer por varias horas.

La fiscalía interviniente continúa evaluando todas las líneas de investigación posibles, mientras la víctima recibe contención tras el grave episodio vivido en la capital entrerriana. (Con información de Reporte 100.7).

Temas:

Paraná mujer ataque violento episodio Robo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso