Delincuentes irrumpieron en una casa de Paraná y mantuvieron cautiva a una mujer

REDACCIÓN ELONCE
Dos ladrones irrumpieron en una vivienda de Avenida Ejército, redujeron a una mujer de 68 años y la retuvieron por horas. La víctima relató el ataque y la Policía analiza cámaras para dar con los responsables.
Violento robo en Paraná. Un violento episodio delictivo ocurrió durante la madrugada de este domingo en Paraná, cuando dos delincuentes irrumpieron a una vivienda ubicada sobre Avenida Ejército, entre Gutiérrez y Galán, y mantuvieron cautiva a una mujer de 68 años. El hecho, se extendió durante varias horas durante la madrugada, en el interior de la vivienda.
De acuerdo con la información policial, la víctima dormía en la planta alta del inmueble cuando escuchó ruidos en la ventana de su habitación. Al reaccionar, se encontró con dos sujetos que irrumpieron de manera abrupta y se abalanzaron sobre ella, se confirmó a Elonce. La inmovilizaron tapándole la boca y la mantuvieron retenida dentro de su propio domicilio, sin posibilidad de pedir auxilio.
Exigencias de dinero y desorden total
Durante el tiempo que permanecieron en la vivienda, los delincuentes exigieron dinero en reiteradas oportunidades. Recorrieron cada ambiente revisando cajones, tirando pertenencias al piso y generando un desorden generalizado.
Según se detalló, los asaltantes buscaban información relacionada con una suma de dinero bancarizado días atrás, vinculada a una reciente transacción realizada por la víctima.
Recién cerca de las 5 de la mañana los ladrones abandonaron el lugar por la puerta del frente de la vivienda, llevándose un teléfono iPhone que contenía datos sensibles relacionados con esa operación económica, un anillo y cadena de oro y, una suma aproximada de 500 mil pesos, indicaron fuentes policiales. La mujer, aún en estado de shock, logró liberarse y pedir ayuda, tras lo cual dio aviso inmediato a la Policía.
Intervención policial y pistas en análisis
En el lugar trabajó personal de la División Robos y Hurtos, Delitos Económicos, Policía Científica y Comisaría Sexta. Los agentes realizaron relevamientos, levantamientos de rastros y obtención de material peritable con el objetivo de reconstruir la secuencia delictiva.
Además, se analizan cámaras de seguridad instaladas en la zona para identificar a los dos delincuentes, quienes aún permanecen prófugos.
Las fuentes policiales confirmaron que la investigación permanecerá activa hasta lograr individualizar y detener a los responsables del hecho que mantuvo cautiva a la mujer por varias horas.
La fiscalía interviniente continúa evaluando todas las líneas de investigación posibles, mientras la víctima recibe contención tras el grave episodio vivido en la capital entrerriana. (Con información de Reporte 100.7).