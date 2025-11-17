 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Villaguay

Detuvieron a un hombre que amenazó a personal de un hospital con un arma blanca

17 de Noviembre de 2025
Un hombre amenazó al personal del nosocomio
La policía debió intervenir en la mañana de este lunes en el hospital de Villaguay ante la presencia de un hombre que amenazó al personal con un cuchillo.

Durante la mañana de este lunes, personal policial intervino en el Hospital Santa Rosa, de Villaguay, ante la presencia de un hombre que se encontraba alterado y habría amenazado al personal de salud con un arma blanca.

 

De forma inmediata acudieron móviles policiales y se logró controlar la situación sin personas lesionadas.

 

El sujeto de 30 años fue aprehendido y puesto a disposición de la Fiscalía en turno quedando detenido en la Jefatura Departamental por “el supuesto delito de Amenazas agravadas por el uso de arma blanca”.

 

Además la policía secuestró un cuchillo sin marca visible de aproximadamente 25 cm, con vaina de cuero crudo.

 

El hombre detenido en el hospital de Villaguay
Temas:

Detenido Hospital Villaguay arma blanca
