Detuvieron a un hombre que amenazó a personal de un hospital con un arma blanca

Un hombre amenazó al personal del nosocomio

Durante la mañana de este lunes, personal policial intervino en el Hospital Santa Rosa, de Villaguay, ante la presencia de un hombre que se encontraba alterado y habría amenazado al personal de salud con un arma blanca.

De forma inmediata acudieron móviles policiales y se logró controlar la situación sin personas lesionadas.

El sujeto de 30 años fue aprehendido y puesto a disposición de la Fiscalía en turno quedando detenido en la Jefatura Departamental por “el supuesto delito de Amenazas agravadas por el uso de arma blanca”.

Además la policía secuestró un cuchillo sin marca visible de aproximadamente 25 cm, con vaina de cuero crudo.