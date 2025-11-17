 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Departamento Concordia

Volcó un camión y esparció su carga de cereales sobre Ruta 11

El camión remolcaba un acoplado que transportaba granos de cereales cuando, al rodar por fuera de la calzada, se produjo la desestabilización y vuelco del rodado. Se instrumentó un operativo para la limpieza de la ruta y retiro de la unidad siniestrada.

17 de Noviembre de 2025
Vuelco sobre Ruta 11
Vuelco sobre Ruta 11 Foto: Bomberos Voluntarios de Diamante

El conductor de un camión perdió el control del rodado y volcó su carga de cereales sobre el kilómetro 68 de la Ruta Provincial 11, entre las localidades de Las Cuevas y Molino Doll. Como consecuencia del accidente, que se registró en la madrugada de este lunes, afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas; pero sí importantes daños materiales.

Vuelco sobre Ruta 11 (foto Bomberos Voluntarios de Diamante)
Vuelco sobre Ruta 11 (foto Bomberos Voluntarios de Diamante)

Fuentes policiales confirmaron que el camión Mercedes Benz remolcaba un acoplado que transportaba granos de cereales en sentido Diamante-Victoria cuando, por causas a determinar, al rodar por fuera de la calzada, se produjo la desestabilización y vuelco del rodado. Como consecuencia del accidente, la carga quedó esparcida sobre la ruta y la estructura metálica obstruyó el paso vehicular sobre la ruta.

Vuelco sobre Ruta 11 (foto Bomberos Voluntarios de Diamante)
Vuelco sobre Ruta 11 (foto Bomberos Voluntarios de Diamante)

Inmediatamente, los agentes policiales de la comisaría de Las Cuevas realizaron primeramente la señalización del sitio, impidiendo el tránsito para evitar accidentes; luego sumándose personal de la Dirección General de Seguridad Vial, se habilitó de forma alternada por la banquina.

Vuelco sobre Ruta 11 (foto Bomberos Voluntarios de Diamante)
Vuelco sobre Ruta 11 (foto Bomberos Voluntarios de Diamante)

Con rapidez concurrieron Bomberos Voluntarios de Diamante, quienes realizaron la iluminación artificial que les permitió llevar adelante la limpieza de la calzada, y junto a la colaboración de particulares que solidariamente brindaron ayuda con maquinaria pesada, se desplazó el acoplado que obstruía la circulación. Luego de algunas horas de ardua labor, finalmente, el espacio quedó normalizado para el tránsito.

Temas:

ruta 11 Diamante seguridad vial
