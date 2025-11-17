Detuvieron a dos hombres que viajaban en un colectivo con cocaína y marihuana

Dos pasajeros fueron detectados con cocaína y marihuana durante un control a un colectivo de larga distancia en General Paz, en Corrientes. La Policía secuestró las sustancias y puso a los involucrados a disposición de la Justicia.
Dos hombres fueron detenidos en la localidad correntina de General Paz luego de que la Policía descubriera que transportaban cocaína y marihuana en un colectivo de larga distancia. El procedimiento se realizó en horas de la noche del sábado, en el marco de un control de rutina sobre vehículos y pasajeros que circulaban por la zona.
Sustancias halladas durante la inspección
Según informó la fuerza provincial, el hallazgo ocurrió cuando los efectivos identificaron a los pasajeros del transporte. Durante la inspección, un joven de 21 años y otro de 29 fueron sorprendidos con envoltorios y paquetes entre sus pertenencias, por lo que se dio intervención inmediata a personal especializado.
La División de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de Ensenada Grande realizó en el lugar las pruebas de narco-test correspondientes. Los análisis arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 10 gramos, y cannabis sativa, con un peso de 9 gramos.
Intervención judicial
Ante la confirmación de las sustancias ilegales, los dos hombres fueron demorados y trasladados a una dependencia policial, junto con los elementos secuestrados. Ambos quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones de rigor para determinar su situación procesal.
Desde la Policía de Corrientes destacaron que este tipo de controles forma parte de los operativos permanentes de prevención y lucha contra el narcotráfico en corredores viales del interior provincial. (El Litoral de Corrientes)