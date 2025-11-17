“El daño es total”: robaron y desarmaron el auto de un vecino de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Un vecino de Paraná denunció que le robaron y desarmaron su auto en la zona de calle Celia Torrá. El damnificado relató a Elonce que es el segundo hecho que sufre en menos de un mes y advirtió que los robos en el barrio “son moneda corriente”.
Un vecino de Paraná denunció un nuevo hecho de inseguridad tras encontrar su automóvil completamente desmantelado en el barrio Hijo de María, a unos 500 metros de su vivienda. El ilícito ocurrió durante la madrugada del domingo, en la zona de Celia Torrá, en un sector donde confluyen los barrios Loma del Mirador I y II, Policial y Paraná XX.
El damnificado, Juan José Sosa, advirtió a Elonce que es el segundo delito que sufre en menos de un mes. En esta ocasión, al levantarse por la mañana y no hallar el vehículo, decidió dirigirse a la comisaría 12º para radicar la denuncia. Según relató, mientras realizaba el trámite, un efectivo le informó que había sido hallado un auto con características similares. “Cuando me muestran, era el mío”, señaló.
El vehículo apareció desarmado y con daños totales
Sosa expresó que el hallazgo se produjo en el barrio Hijo de María. La Policía lo trasladó hasta el lugar, donde constató el severo estado en el que había quedado su automóvil. “Lo encuentro prácticamente desarmado y chocado, sin ruedas, sin batería y robaron todo lo que había en el baúl”, describió.
El vecino aseguró que los daños representan un deterioro considerable. “Tengo que comprar las cuatro cubiertas y la batería, reparar el capó que está chocado y reponer la óptica… el daño es total”, lamentó, y agregó que el costo de reparación será “muy caro”.
Aprovecharon el temporal de madrugada
Sosa afirmó que el robo habría ocurrido mientras se desarrollaba la tormenta en la madrugada del domingo. “Con la tormenta, ellos aprovechan para hacer sus cosas, porque no anda nadie”, estimó. También adelantó que solicitará el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para intentar obtener algún registro que permita avanzar en la investigación.
Un segundo episodio en menos de un mes
El vecino indicó que ya había sido víctima de otro hecho el pasado 15 de octubre, cuando desconocidos forzaron la puerta del acompañante y sustrajeron la batería del vehículo. “No es la primera vez que pasa y en el barrio se están sucediendo muchos robos”, remarcó.
Sosa señaló que, ese mismo día, otras personas de la zona también sufrieron delitos similares, por lo que habló de una situación reiterada. “Es moneda corriente lo que están haciendo”, aseguró, y pidió mayor intervención para frenar estos episodios.
El vecino manifestó que decidió brindar su testimonio para visibilizar la problemática. “Hago esta nota para ver si pueden hacer algo, porque es una cuestión crítica para el barrio”, concluyó.