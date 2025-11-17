Persecución, vuelco y tiroteo dejó un delincuente muerto y tres detenidos.

El Anillo Digital detectó un auto con pedido de captura en Buenos Aires y dio inicio a un operativo que terminó con un enfrentamiento armado, un fallecido y tres arrestados.
Un delincuente murió y otros tres fueron detenidos tras una persecución que culminó con un vuelco y un tiroteo en la localidad bonaerense de Villa Celina. El operativo se activó en la Ciudad de Buenos Aires luego de que el Anillo Digital identificara un vehículo con pedido de captura por robo.
Según información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, el sistema detectó la presencia de un Toyota Etios con pedido de secuestro activo. Ante esta alerta, se dispuso el despliegue de personal policial para interceptar el rodado.
Cuando los efectivos intentaron acercarse al vehículo, los ocupantes emprendieron la huida y comenzó una persecución que derivó en territorio bonaerense.
PERSECUCIÓN, VUELCO Y TIROTEO EN VILLA CELINA
𝐁𝐮𝐞𝐧𝐨𝐬 𝐀𝐢𝐫𝐞𝐬, 𝟏𝟕 𝐧𝐨𝐯𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 (𝐍𝐀) — Un delincuente murió luego de tirotearse con la policía y otros 3 fueron detenidos en la localidad de Villa Celina, partido de La Matanza.
La nota completa… pic.twitter.com/WZBU1lACYw— Noticias Argentinas (@NAagencia) November 17, 2025
Vuelco y enfrentamiento armado
La fuga continuó hasta la intersección de las calles Bustamante y Ugarte, donde el personal mantuvo un enfrentamiento armado con los sospechosos. Como resultado del tiroteo, uno de los delincuentes murió y los otros tres fueron detenidos en el lugar.
Se supo que el intercambio de disparos ocurrió instantes después de que un patrullero de la Policía de la Ciudad impactara contra parte del vehículo particular, provocando su vuelco.
Esta maniobra habría sido decisiva para impedir que los ocupantes continuaran la fuga. De acuerdo con las primeras informaciones oficiales, el episodio no dejó agentes heridos.
Investigación en curso
Las fuentes consultadas confirmaron que el personal policial involucrado resultó ileso y que la causa quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, quien ordenó las primeras pericias en la escena del hecho.
Las autoridades continúan trabajando para determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos y si los implicados estarían vinculados a otros hechos delictivos en la zona.