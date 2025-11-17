Más de 100 motos retenidas en operativos en Paraná: cuáles fueron las principales infracciones

La Jefatura policial Paraná llevó adelante un amplio operativo de control vehicular durante el fin de semana, que incluyó retenes en avenidas de la capital provincial y procedimientos simultáneos en diversas localidades del departamento. Las tareas se iniciaron el jueves y se extendieron hasta el domingo, con resultados considerados “altamente satisfactorios” por la fuerza.

Al respecto, el jefe de Operaciones y Seguridad de la Departamental policial Paraná, Jorge Pérez, explicó a Elonce que los controles se desplegaron en espacios públicos de alta concurrencia y en arterias principales como avenidas Almafuerte y Ramírez. Para ello, se sumó personal de la Dirección General de Logística, Investigaciones, Prevención y Seguridad Vial.

Según detalló, las intervenciones permitieron retener "más de 140 motovehículos" por distintas infracciones. "La falta de documentación encabezó el registro de irregularidades, principalmente la ausencia de seguro y de la acreditación del rodado mediante la tarjeta verde. A su vez, se labraron actas por caños de escape modificados, en colaboración con Tránsito Municipal", especificó el comisario.

Pérez indicó que también se produjeron detenciones vinculadas a maniobras peligrosas y evasiones de los operativos. En estos casos, los involucrados quedaron a disposición de la Justicia por el delito en flagrancia. “Estas conductas no solo constituyen infracciones de tránsito, sino también delitos por Resistencia a la Autoridad”, precisó.

Retuvieron más de 100 motos en controles policiales realizados el fin de semana

Operativos en Crespo y detenciones

El comisario señaló que los dispositivos también se extendieron a Crespo, ante la previsión de una nueva concentración de jóvenes motociclistas que se viene registrando en distintos puntos de la provincia. Durante el operativo del sábado, se retuvieron alrededor de 15 motos y se detuvo a dos personas que huyeron de un control, pusieron en riesgo al personal policial y colisionaron contra un vehículo en el que viajaba una familia.

La denuncia fue radicada en la comisaría de Crespo y los detenidos fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales de Paraná. “Buscamos prevenir y concientizar, no solo sobre la documentación sino también sobre las conductas de riesgo”, remarcó Pérez.

Controles continuarán en la semana

El jefe de Operaciones y Seguridad confirmó que los controles seguirán realizándose de manera alternada, tanto en días hábiles como los fines de semana, y en distintos puntos del departamento. “La intervención policial apunta a desalentar comportamientos peligrosos que se repiten fin de semana tras fin de semana”, afirmó.

Desde la fuerza destacaron que los operativos continuarán como parte de una estrategia sostenida de prevención y control en la vía pública, buscando reducir las infracciones y advertir a la comunidad sobre situaciones de riesgo asociadas a la circulación de motovehículos.