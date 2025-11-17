 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Iban cuatro en una moto en un sector no habilitado de la ruta 18: una beba sufrió traumatismo de cráneo

El hecho ocurrió en el kilómetro 207, donde una familia cayó de una motocicleta. Una bebé de 9 meses fue derivada de urgencia al hospital de Concordia.

17 de Noviembre de 2025
Accidente en tramo no habilitado de la Autovía 18
Accidente en tramo no habilitado de la Autovía 18

El hecho ocurrió en el kilómetro 207, donde una familia cayó de una motocicleta. Una bebé de 9 meses fue derivada de urgencia al hospital de Concordia.

Un grave accidente de tránsito se registró este lunes, alrededor de las 16:40, en la autovía de la Ruta Nacional Nº 18, a la altura del kilómetro 207, en un sector que aún no se encuentra habilitado al tránsito, en el departamento San Salvador.

 

De acuerdo con los primeros datos, una motocicleta Guerrero Trip gris cayó mientras circulaba por la traza en construcción. En el lugar fue hallado el conductor, un hombre de 47 años, con domicilio en San Salvador, quien fue trasladado en ambulancia al hospital local para su atención.

 

Antes de la llegada de la Policía, al menos tres personas que viajaban en la moto habían sido llevadas en un vehículo particular al Hospital San Miguel. Se trataba de la hija mayor de edad del conductor, una menor de edad y una bebé de nueve meses, todas con lesiones producto de la caída.

Pero la bebé debió ser derivada al Hospital Masvernat de Concordia donde constataron que presentaba un traumatismo grave de cráneo. En tanto, los demás ocupantes fueron evaluados por personal médico por las lesiones sufridas.

 

Se dio intervención a la Unidad Fiscal de San Salvador, mientras que en el lugar trabajó personal de Criminalística y Sumariante, recopilando información y realizando peritajes para determinar la mecánica del accidente, ya que el sector donde ocurrió la caída no está habilitado al tránsito.

 

Temas:

Accidente ruta 18 beba traumatismo de cráneo San Salvador moto
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

