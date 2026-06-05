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"Lo que más duele es el tiempo y el sacrificio": una familia sufrió una seguidilla de robos de ganado

En cuatro meses delincuentes sustrajeron 13 animales pertenecientes a emprendedores de Gualeguaychú que tienen un campo arrendado en inmediaciones de la Autovía 14 y la Ruta 16.

5 de Junio de 2026
La familia sufrió dos robos en cuatro meses
La familia sufrió dos robos en cuatro meses Foto: Imagen de archivo

En cuatro meses delincuentes sustrajeron 13 animales pertenecientes a emprendedores de Gualeguaychú que tienen un campo arrendado en inmediaciones de la Autovía 14 y la Ruta 16.

Una familia de emprendedores de Gualeguaychú denunció una seguidilla de robos en un campo arrendado ubicado sobre la Autovía 14, cerca del cruce con la Ruta 16, donde en el último hecho les sustrajeron siete animales, generando un fuerte impacto económico y emocional, publicó R2820.

 

El emprendimiento, impulsado por Alicia Martinelli junto a su marido y su hijo, había comenzado recientemente con el objetivo de abastecer su propia carnicería. Sin embargo, en pocos meses fueron víctimas de tres hechos delictivos.

Los hechos de inseguridad

 

El primero ocurrió hace cuatro meses, cuando delincuentes se llevaron seis terneros. Luego, denunciaron el robo de un tráiler de fabricación casera utilizado para el traslado de ganado. El episodio más reciente se registró a mediados de esta semana, con la sustracción de otros siete animales.

 

Lo que más duele es el tiempo y el sacrificio. Mi hijo le dedica de domingo a domingo, vacunando y alimentando a los animales, y verlo desilusionado provoca mucha impotencia”, expresó Martinelli.

 

El predio afectado se encuentra a pocos kilómetros del acceso sur a Gualeguaychú, sobre la ruta provincial 16, una zona donde —según indicaron— este tipo de delitos genera creciente preocupación.

 

A pesar de haber realizado las denuncias correspondientes ante la Brigada de Abigeato y la Comisaría Séptima, la familia manifestó su malestar por la falta de avances en la investigación.

 

Además, remarcaron las dificultades que implica sostener el reclamo: deben descuidar su comercio para realizar trámites judiciales y administrativos, lo que agrava aún más la situación.

Temas:

Gualeguaychú robo de ganado
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