Una pareja iba en una moto sin documentación, los pararon en un control y les encontraron drogas

Una pareja fue interceptada por personal policial durante un operativo de prevención realizado en la ciudad de Paraná y terminó involucrada en una causa por tenencia de estupefacientes. El procedimiento tuvo lugar en inmediaciones de calle Coronel Uzin, donde efectivos que realizaban recorridas de rutina detuvieron la marcha de una motocicleta para efectuar un control.

Según se informó, al solicitar la documentación correspondiente del vehículo, los ocupantes manifestaron que no contaban con ningún tipo de respaldo que acreditara la propiedad o circulación del rodado. Ante esa situación, los uniformados avanzaron con una inspección más exhaustiva.

Durante la revisión de la motocicleta, los agentes detectaron envoltorios con una sustancia vegetal compatible con marihuana en un compartimiento ubicado debajo del asiento. El hallazgo motivó la inmediata intervención de las áreas especializadas.

Hallaron cocaína y marihuana

De acuerdo con lo informado, posteriormente uno de los integrantes de la pareja entregó de manera voluntaria más envoltorios y un frasco que contenía sustancia de características similares a la encontrada inicialmente. Además, los efectivos secuestraron una bolsa de nylon transparente que contenía una sustancia blanquecina.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la Unidad Fiscal en turno y a la Dirección General de Drogas Peligrosas, que llevó adelante las actuaciones correspondientes y las pruebas orientativas sobre los elementos secuestrados.

Detenidos en Paraná.

Los análisis realizados confirmaron que la sustancia blanquecina correspondía a cocaína, mientras que el material vegetal era marihuana. El pesaje determinó la existencia de 8,9 gramos de cocaína y 7,7 gramos de marihuana.

Intervino la Justicia

Luego de la confirmación de los resultados, la pareja quedó supeditada a la investigación judicial que se inició a partir del procedimiento. Todo lo secuestrado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para avanzar con las actuaciones de rigor.

Desde la fuerza señalaron que el operativo se enmarca en los controles preventivos que se desarrollan en distintos sectores de Paraná con el objetivo de reforzar la seguridad y detectar posibles delitos vinculados al narcomenudeo y otras infracciones.

La causa quedó bajo la órbita de la autoridad judicial interviniente, que determinará los pasos a seguir en relación con las personas involucradas y los elementos incautados durante el procedimiento.