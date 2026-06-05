Dos motociclistas resultaron heridos tras colisionar con una trafic conducida por un paranaense

Este jueves se produjo un siniestro vial en la Ruta 12, en el acceso a Betbeder y dejó como saldo dos motociclistas heridos.

El hecho se registró alrededor de las 17.50 y fue protagonizado por una motocicleta Motomel Skua de 150 centímetros cúbicos y una Renault Master. En el rodado de menor porte se trasladaban dos hombres de 22 y 37 años, mientras que la trafic era conducida por un hombre oriundo de Paraná.

Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron y los ocupantes de la motocicleta resultaron lesionados. Tras el impacto, fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados en una ambulancia de Emergencias Médicas al Hospital San Blas, donde recibieron atención médica.

En el lugar del siniestro trabajó personal de la Comisaría de Villa 3 de Febrero, efectivos de la División Policía Científica y agentes del Puesto de Control Vial Nogoyá, quienes realizaron las tareas de rigor para establecer la mecánica del hecho.

Asimismo, se informó que el tránsito permaneció habilitado en la zona, aunque con la presencia de los equipos de emergencia y seguridad que intervinieron en el procedimiento.