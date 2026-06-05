Un procedimiento encubierto en Concordia derivó en una detención por venta de drogas

Un procedimiento policial realizado durante la noche del jueves en Concordia culminó con la aprehensión de una persona mayor de edad sospechada de estar vinculada a la comercialización de estupefacientes. La intervención se desarrolló en la zona noroeste de la ciudad luego de que vecinos alertaran sobre movimientos compatibles con una posible actividad de venta de drogas.

A partir de la información aportada por los habitantes del sector, efectivos de Comisaría Séptima organizaron un dispositivo de prevención e investigación con el objetivo de verificar la situación denunciada. Para ello, se dispuso la participación de funcionarios policiales vestidos de civil, quienes llevaron adelante tareas de observación y seguimiento en forma discreta.

Según se informó, el operativo permitió reunir elementos que derivaron en la intervención policial y en la posterior aprehensión de una persona mayor de edad en el lugar investigado.

Secuestraron marihuana y cocaína

Durante el procedimiento realizado en Concordia, los efectivos lograron secuestrar distintos envoltorios que contenían sustancias estupefacientes. Entre los elementos incautados se encontraron dosis de marihuana y cocaína, que quedaron a disposición de la investigación judicial.

El hallazgo reforzó las sospechas que motivaron el despliegue policial, en el marco de una causa orientada a determinar la posible comercialización de drogas en el sector donde se desarrolló el procedimiento.

Detenidos en Concordia.

Las sustancias fueron secuestradas por los uniformados y serán sometidas a las actuaciones correspondientes dentro del expediente que se tramita en la Justicia.

Intervención de la Fiscalía

Tras la aprehensión y el secuestro de los estupefacientes, la situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía en turno de Concordia, a cargo del fiscal Mario Figueroa.

Desde ese momento se avanzó con las diligencias de rigor para establecer las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad de la persona detenida en relación con la presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación continúa en marcha y la persona aprehendida quedó supeditada a las decisiones que adopte la Justicia en el marco de la causa iniciada tras este procedimiento desarrollado en Concordia.