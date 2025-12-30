 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Ocurrió este martes por la tarde

Grave accidente en Federación dejó a una menor internada en "estado delicado"

Una adolescente resultó gravemente herida tras un accidente vial en la ciudad de Federación, cuando su motocicleta colisionó con una camioneta. Fue trasladada a Concordia para atención especializada.

30 de Diciembre de 2025
La moto involucrada en el accidente.
La moto involucrada en el accidente. Foto: P.E.R.

En la tarde del martes 30 de diciembre, alrededor de las 18:50 horas, personal policial intervino en un siniestro vial ocurrido en la intersección de Comandante Andresito y Las Magnolias, en Federación. El incidente involucró una motocicleta Motomel 110 cc conducida por una menor de edad y una camioneta Toyota Hilux guiada por un hombre.

 

 

Según se informó, la moto circulaba por calle Comandante Andresito en dirección a Las Violetas, mientras que la camioneta transitaba por Las Magnolias hacia Coronel Salas, produciéndose la colisión en el cruce. Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor sufrió lesiones visibles y fue trasladada inicialmente al hospital local.

 

Lesiones y estado de salud

 

Posteriormente, la adolescente fue derivada al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia para una evaluación más exhaustiva. Allí se confirmó que presenta traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento, trauma toraco-abdominal y fractura en miembro inferior derecho.

 

 

Los estudios médicos revelaron lesiones internas de gravedad, por lo que permanece internada bajo estricta observación, con posible intervención quirúrgica en las próximas horas. Su estado de salud es delicado y la evolución dependerá de controles médicos permanentes.

 

Investigación y actuaciones

 

Las autoridades competentes fueron notificadas y se dieron inicio a las actuaciones de rigor para determinar las causas del accidente. Hasta el momento, se desconocen los motivos que provocaron la colisión, aunque se continúan recopilando testimonios y evidencias en el lugar del siniestro.

 

Temas:

siniestro vial Federación menor herida
