Policiales Departamento Tala

Un motociclista resultó gravemente herido tras chocar con un auto en Ruta 12

Un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional 12 involucró a un automóvil y una motocicleta. El conductor del rodado menor resultó con lesiones graves y fue trasladado de urgencia al hospital de Rosario del Tala.

30 de Diciembre de 2025
Accidente en Ruta 12
Accidente en Ruta 12 Foto: Policía de Entre Ríos

Un hombre de 74 años resultó gravemente herido como consecuencia de un choque entre la motocicleta Guerrero Trip 110cc que conducía y un automóvil Volkswagen Gol; el accidente de tránsito se registró este martes sobre Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 294, en el tramo que conecta Rosario del Tala con Gualeguay.

 

El conductor del motovehículo, de 74 años, sufrió lesiones de carácter grave y fue trasladado en ambulancia al hospital San Roque de Rosario del Tala para su atención médica.

Accidente en Ruta 12 (foto Policía de Entre Ríos)

Según la información preliminar brindada por fuentes policiales, la posible mecánica del accidente indicó que la motocicleta habría cruzado el carril de banquina a banquina, momento en el cual fue impactada por el auto.

 

Personal policial y de seguridad vial intervino en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes. Asimismo, se dio intervención a las autoridades judiciales para avanzar con las pericias que permitan determinar con precisión las circunstancias del siniestro.

Accidente en Ruta 12 (foto Policía de Entre Ríos)

Desde la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial informaron que se continuó con las diligencias de rigor y que el estado de salud del motociclista quedaba sujeto a evolución médica, mientras se aguardaban mayores precisiones desde el nosocomio.

Temas:

accidente de tránsito seguridad vial Rosario del Tala
