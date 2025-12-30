Murió un motociclista tras chocar con auto sobre la Ruta 12 en territorio entrerriano

Accidente fatal sobre Ruta 12 en Entre Ríos. Un choque entre una moto y un auto, se produjo durante la mañana de este lunes en territorio de Entre Ríos. Fuentes policiales confirmaron que, alrededor de las 10, el personal de la Comisaría Mansilla, intervino en un siniestro vial registrado en el kilómetro 294, de la Ruta Nacional N°12, frente al almacén conocido como “El Poni”.

Según se informó de manera oficial, el hecho involucró a un automóvil Volkswagen Gol que circulaba en sentido sur-norte, y era ocupado por tres personas oriundas de Villaguay. El choque involucró también a una motocicleta Guerrero Trip de 110 centímetros cúbicos, conducida por un hombre de 74 años, domiciliado en la zona de Sauce Norte.

Al referirse al siniestro vial, se indicó que por causas que aún se trataban de establecer, el motociclista habría intentado atravesar la ruta en sentido este-oeste, luego de salir del comercio ubicado a la vera de la calzada. En ese contexto, se produjo la fuerte colisión con el vehículo que transitaba por la arteria nacional.

Tras el impacto, el conductor del rodado menor resultó gravemente herido y fue asistido de urgencia. En un primer momento fue trasladado al hospital de la ciudad, donde logró ser estabilizado por el personal médico. Posteriormente, debido a la complejidad de su cuadro clínico, se dispuso su derivación a un centro de mayor complejidad en Concepción del Uruguay.

Desde el ámbito sanitario se indicó que el hombre presentaba fractura de tibia y peroné en la pierna derecha, además de politraumatismos múltiples y un fuerte golpe en la cabeza. Pese a los esfuerzos médicos, el motociclista falleció durante la tarde a consecuencia de las severas lesiones sufridas, se confirmó desde la policía.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos policiales y se realizaron las pericias correspondientes para determinar con precisión la mecánica del siniestro. La causa quedó bajo investigación judicial.