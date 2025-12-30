 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Corrientes

Un adolescente falleció en accidente de moto en Ruta 14, a la altura del Puente Curuzú

30 de Diciembre de 2025
Habían salido desde Concordia.
REDACCIÓN ELONCE

Adolescente falleció en accidente de moto. Un trágico accidente ocurrió en la mañana de este martes en Ruta 14, cerca del Puente Curuzú, a la altura del kilómetro 435 de la autovía José Gervasio Artigas. Un adolescente de 14 años perdió la vida y su padre, de más de 50 años, resultó gravemente herido. Según las primeras informaciones, padre e hijo viajaban en una moto, que habría sido conducida por el joven, con destino a Alvear, después de haber partido desde Concordia.

El accidente ocurrió cuando el rodado despistó y volcó, aunque aún se desconocen las circunstancias exactas que provocaron el siniestro. Bomberos Voluntarios de Colonia Libertad y personal policial se trasladaron al lugar para asistir a los afectados y llevar a cabo las tareas de rescate, según informó CorrientesHoy.

Asistencia al padre y trabajo de las autoridades

El joven de 14 años fue encontrado sin vida en el lugar del accidente, mientras que su padre, que se encontraba gravemente herido, fue asistido por el personal del servicio de emergencias. El hombre sufrió fracturas severas y fue derivado de urgencia a un centro asistencial cercano para recibir atención médica.

Las autoridades continúan investigando las causas que provocaron el despiste de la motocicleta, y se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre el suceso.

