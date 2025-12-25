Fue a visitar a sus hijos por Navidad e intentó abusar de su ex pareja

Un grave hecho de violencia de género se registró durante la madrugada de Navidad, cuando un hombre fue detenido tras intentar abusar sexualmente de su ex pareja luego de haber concurrido al domicilio para visitar a sus hijos.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Petorutti, de Paraná. Al llegar al lugar, efectivos policiales demoraron a un hombre que intentaba retirarse del domicilio. La propietaria de la vivienda relató que se encontraba separada de su ex pareja desde hacía dos años y que ambos tenían dos hijos en común, de 4 y 9 años.

Según el testimonio de la mujer, el hombre había llegado a la casa alrededor de las 2:30 con la intención de ver a los niños por Navidad. La mujer le permitió el ingreso, pero cerca de las 4:30, una vez que los menores se durmieron, le pidió que se retirara del lugar.

En ese momento, el hombre intentó obligarla a mantener relaciones sexuales y comenzó a forcejear con ella. La mujer se resistió y, durante el altercado, cayó al suelo. A pesar de la situación, logró zafarse y salió corriendo a pedir ayuda a un vecino.

El agresor aparentó retirarse del lugar, pero volvió a interceptarla en la vía pública, donde nuevamente intentó someterla por la fuerza. La situación fue contenida con la llegada de la Guardia Especial, que procedió a la inmediata detención del hombre.

