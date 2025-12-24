 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Buenos Aires

Una mujer policía de civil mató a dos delincuentes en moto que intentaron asaltarla en Quilmes

24 de Diciembre de 2025
La policía se defendió con su arma reglamentaria y disparó contra los asaltantes.

Una mujer policía volvía de hacer las compras para Nochebuena y mató a dos delincuentes en moto que quisieron asaltarla. El episodio sucedió en Quilmes. Se analizará si actuó en legitima defensa.

Mujer policía mató a dos delincuentes. Una mujer policía que volvía de hacer las compras para la Nochebuena fue sorprendida por dos delincuentes en moto que intentaron asaltarla y terminó matando a ambos en un feroz enfrentamiento. El violento tiroteo se dio en la esquina de San Mauro Castelverde y General Acha de Quilmes, Buenos Aires.

 

Los asaltantes —un hombre y una mujer— circulaban en una moto y cruzaron el auto de la mujer policía, que estaba de civil, cuando estaba a punto de bajarse. En ese momento, la policía se defendió con su arma reglamentaria y disparó contra los asaltantes. Uno de los ladrones comenzó a disparar contra el auto donde iba la mujer, lo que desató un tiroteo en plena calle. La mujer delincuente murió en el lugar, mientras que su pareja intentó escapar, pero cayó a los pocos metros tras recibir un disparo.

Minutos después del episodio, tres ambulancias del SAME y varios móviles policiales llegaron al lugar. La zona fue acordonada para permitir el trabajo de los servicios de emergencia y de la Policía Científica, que realizó las primeras pericias.

 

La causa quedó en manos de la UFI N°7, a cargo del fiscal Javier Barrera, que ahora deberá determinar las circunstancias exactas del hecho y analizar la policía actuó en legítima defensa. Por el momento, los investigadores trabajan para reconstruir la secuencia y tomar declaraciones a los testigos. (TN)

Temas:

mujer policía delincuentes en moto mató a delincuentes Quilmes Buenos Aires Tiroteo
