Mujer robó prendas en un local comercial del centro de Paraná: el video del momento

El dueño de un comercio de indumentaria, ubicado en el centro de Paraná, relató a Elonce que una mujer sustrajo prendas. El hecho ocurrió este miércoles 24 de diciembre y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.
El propietario de un local comercial dedicado a la venta de prendas de vestir denunció que este miércoles 24 de diciembre una mujer robó mercadería del interior del negocio. El hecho ocurrió en un comercio ubicado sobre calle Andrés Pazos, en la zona céntrica de la capital entrerriana, y quedó registrado por las cámaras de seguridad.
Según relató el comerciante en diálogo con Elonce, la situación fue advertida al revisar las imágenes del sistema de videovigilancia del local. “Sufrimos un robo en la tienda y nuestra cámara lo pudo detectar”, explicó el dueño del comercio, quien dio a conocer públicamente lo ocurrido con el objetivo de alertar a otros comerciantes de la zona.
De acuerdo a lo informado, la mujer sustrajo dos bermudas de lino, cuyo valor rondaría los 40 mil pesos. Tras cometer el robo, se retiró del lugar sin ser advertida en el momento por el personal del local.
El comerciante indicó que el material fílmico permitió reconstruir la secuencia del hecho y confirmar la sustracción de las prendas.
Además, señaló que este tipo de episodios genera preocupación entre los comerciantes, especialmente en fechas de alta concurrencia de clientes, como ocurre en la previa de las fiestas.