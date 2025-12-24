 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En departamento Islas

Auto volcó y quedó sobre el guardarrail en la Autovía 14: dos mujeres resultaron heridas

24 de Diciembre de 2025
Vuelco y heridos en un acceso a Entre Ríos.
Vuelco y heridos en un acceso a Entre Ríos. Foto: (Bomberos Voluntarios de Ceibas).

REDACCIÓN ELONCE

El siniestro vial ocurrió a la altura del distribuidor de Ceibas. Un vehículo que viajaba desde Buenos Aires volcó sobre el guardarraíl y dos mujeres debieron ser trasladadas al hospital.

Un siniestro vial se registró este miércoles por la tarde, en la Autovía Nacional Nº14, a la altura del kilómetro 0, en el sector del distribuidor de Ceibas, en el departamento Islas. El hecho involucró a un automóvil que circulaba desde la provincia de Buenos Aires hacia la ciudad de Gualeguaychú y terminó volcando sobre el guardarraíl del cantero central.

De acuerdo al informe oficial de los Bomberos Voluntarios de Ceibas, el vehículo siniestrado fue un Citroën C3, conducido por un hombre mayor de edad, quien viajaba acompañado por otro y dos mujeres, todos con domicilio en la ciudad de Gualeguaychú.

Por causas que se trataban de establecer, el conductor perdió el control del rodado mientras transitaba por la autovía, lo que provocó que el automóvil impactara y volcara sobre el guardarraíl central. Como consecuencia del siniestro, dos de las mujeres resultaron con lesiones y debieron ser asistidas de inmediato.

Asistencia de emergencia y operativo vial

 

Al lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas, que se movilizó en el móvil Nº24. Al arribar, el personal constató que las dos mujeres lesionadas ya estaban siendo trasladadas en ambulancia al Hospital Eva Duarte de Ceibas para su atención médica.

 

En el operativo también intervinieron efectivos de la Policía de Ceibas y personal de Gendarmería Nacional, perteneciente al Puesto Vial Ceibas. Debido a la posición en la que quedó el vehículo, el tránsito fue asistido con reducción de la calzada rápida, a fin de garantizar la seguridad vial.

Además, se aguardó la llegada de un auxilio de Vialidad Nacional para retirar el automóvil siniestrado de la autovía y normalizar la circulación vehicular en la zona.

 

Las actuaciones continuaron para determinar las circunstancias que derivaron en el vuelco, mientras las autoridades reiteraron la importancia de extremar las medidas de precaución al circular por rutas nacionales, especialmente en sectores de distribuidores y accesos.

Temas:

Bomberos Voluntarios siniestro vial rutas nacionales Autovía 14
