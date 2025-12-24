Dos motos chocaron en intersección de calles, un joven sufrió lesiones y está terapia intensiva

REDACCIÓN ELONCE
El siniestro ocurrió cuando colisionaron dos motos en una esquina urbana de Concepción del Uruguay. Ambos conductores fueron hospitalizados y uno de ellos, quedó internado en terapia intensiva con traumatismo de cráneo severo.
Un grave siniestro vial se registró en horas de la tarde del miércoles, alrededor de las 13.45, en la intersección de Teniente Primero Ibáñez y José Hernández, en la ciudad de Concepción del Uruguay. Por causas que se encontraban bajo investigación, dos motocicletas colisionaron y provocaron lesiones de consideración en ambos conductores.
De acuerdo a la información brindada por fuentes policiales, el choque involucró a una motocicleta marca Kawasaki, que era conducida por un hombre de 42 años y circulaba por calle Teniente Primero Ibáñez, y otra marca Zanella, guiada por un joven de 26 años, que transitaba por José Hernández.
Traslado de urgencia y estado de los heridos
Como consecuencia del fuerte impacto, ambos motociclistas debieron ser trasladados de urgencia en ambulancias del servicio Vida al Hospital Justo José de Urquiza. Allí fueron examinados por el personal médico, que confirmó la gravedad de las lesiones, en uno de los involucrados.
Según el parte médico, el joven de 26 años presentó lesiones graves, consistentes en un traumatismo de cráneo severo con fractura y hundimiento sutural. Debido a su delicado estado de salud, permaneció internado en la unidad de terapia intensiva, con respiración asistida y bajo estricta observación médica.
En tanto, el otro conductor, de 42 años, sufrió una luxación en el dedo pulgar de la mano derecha y una fractura costal. Si bien sus lesiones fueron de menor gravedad, también quedó bajo control médico para la realización de estudios complementarios y seguimiento clínico.
Intervención judicial e investigación
Por disposición del fiscal interviniente, se dio intervención a personal de Policía Científica en el lugar del hecho. Además, se ordenó la extracción de muestras de sangre a ambos conductores, como parte de las actuaciones de rigor para establecer las responsabilidades en el siniestro vial.
Las pericias continuaron con el objetivo de determinar la mecánica del choque y las circunstancias en las que se produjo la colisión, mientras la causa avanzó en el ámbito judicial.