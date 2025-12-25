Joven volcó con su auto en la madrugada de Navidad

Tres personas resultaron lesionadas luego de que el conductor de un automóvil perdiera el control y volcara sobre la cinta asfáltica en Concordia. El siniestro ocurrió durante la madrugada de Navidad y los ocupantes debieron ser hospitalizados.
Un accidente de tránsito se registró durante la jornada de Navidad, cuando un automóvil volcó sobre la cinta asfáltica y dejó como saldo tres personas lesionadas. El siniestro ocurrió frente al Club Profesionales, sobre avenida Monseñor Rosch, de Concordia.
Según se informó, personal de la Comisaría Quinta acudió al lugar tras ser alertado por el vuelco de un vehículo Volkswagen Bora que circulaba por la mencionada arteria. Por motivos que se trataban de establecer, el conductor, un joven de 20 años, perdió el control del rodado y terminó volcando.
En el automóvil viajaban además una mujer y otro joven, quienes también resultaron con lesiones producto del impacto. Tras el siniestro, los tres ocupantes fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital Delicia Concepción Masvernat.