Estafa en Bovril: el acusado quedó con domiciliaria y la defensa pidió “prudencia”

El caso de la presunta estafa en Bovril que afectó a una mujer de 88 años continúa en etapa de investigación judicial. De acuerdo con la información policial, la denuncia se inició el 7 de enero, cuando la víctima recibió un llamado telefónico y entregó dinero a un desconocido que se presentó en su domicilio bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”. El avance de la pesquisa derivó en tres allanamientos simultáneos realizados este martes en Paraná y otras jurisdicciones.

El hecho y el avance de la causa

La investigación está radicada en la Fiscalía de La Paz y contó con el análisis de cámaras y tareas de campo por parte de Delitos Económicos y la Jefatura Departamental La Paz. Según la hipótesis fiscal, el monto sustraído rondaría los 27 mil dólares. Tras las medidas de este martes, una persona quedó imputada y se llevaron adelante audiencias relacionadas con medidas cautelares.

En ese marco, la causa volvió a ser noticia este viernes cuando el abogado defensor del acusado, Claudio Berón, dialogó con Elonce y detalló la situación procesal de su representado.

Claudio Berón, abogado defensor. Foto: Elonce.

La postura de la defensa

Berón confirmó que, en la audiencia de imputación, la discusión central se dio alrededor de las medidas restrictivas. “Hicimos un pedido a la fiscalía y accedió a darle una prisión domiciliaria”, explicó, al señalar que la fiscalía inicialmente había solicitado que el imputado fuera alojado en una unidad penal.

El letrado justificó su planteo en función de la calificación del hecho: “La estafa no es un delito que tenga una pena muy alta; arranca en un mes hasta los seis años. En un primer momento ameritaría que la persona recupere la libertad”, sostuvo. Según detalló, el factor que inclinó la balanza hacia una medida coercitiva fue la existencia de antecedentes y el hecho de que el imputado no reside en la jurisdicción donde se investiga el hecho.

Se realizaron allanamientos en Paraná por la estafa. Foto: Elonce.

El abogado indicó que la domiciliaria se fijó en Paraná: “Viajé a La Paz, hablé con la fiscal de la causa y pudimos acordar esa medida para ver en este tiempo qué es lo que hay en la causa”, señaló. También mencionó que el expediente cuenta con filmaciones en las que se habría identificado a su defendido, aunque pidió prudencia: “En este tiempo trataremos de aclarar y ver si corresponde o no, y cómo solucionamos el conflicto”.

Cómo sigue el expediente

Respecto del futuro del caso, Berón explicó que la estrategia dependerá de lo que surja del expediente. “Primero hay que ver qué prueba hay en contra de mi defendido. Si hay un compromiso serio, estamos dispuestos a ofrecer alguna reparación, como hago habitualmente cuando tengo causas de estafa, para obtener un beneficio para mi representado”, describió.

No obstante, sostuvo que la defensa no descarta ningún escenario: “En caso de que no haya prueba y entendamos que él no cometió el delito, pediremos como corresponde el sobreseimiento”.