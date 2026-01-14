"Cuento del tío" en Nogoyá: así estafaron a un jubilado por 2.600 dólares

Un hombre de 30 años fue detenido en Buenos Aires acusado de ser el autor de una estafa bajo la modalidad de "cuento del tío" cometida en diciembre en Nogoyá. La víctima, un adulto mayor, entregó 2.600 dólares luego de ser engañado mediante un ardid telefónico y bajo presión emocional.

Según reconstruyeron las autoridades, el hecho ocurrió el 23 de diciembre, cuando el estafador llamó al teléfono fijo del damnificado haciéndose pasar por un sobrino. Alegó haber sufrido un accidente en Paraná y afirmó que necesitaba dinero “con urgencia” para resolver el supuesto problema. Minutos más tarde, un falso cadete se presentó en la vivienda y retiró el dinero: 26 billetes de 100 dólares.

Reconstrucción del caso

La maniobra se detectó rápidamente. El jubilado denunció la estafa el mismo día, lo que activó la intervención de la Fiscalía y la Jefatura Departamental Nogoyá. En diálogo con Estación Plus, el jefe departamental Cristian Koch explicó que el caso fue complicado desde el inicio: “Es una modalidad difícil de perseguir y más aún lograr evidencias contundentes que permitan imputar al responsable”, señaló.

Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal analizó rápidamente cámaras de seguridad de la zona. A partir de registros, se determinó que un remisero local había trasladado a un hombre de similares características hacia la ciudad de Victoria. “Con esa orientación se presumió que luego abordó un micro hacia Buenos Aires”, explicó Koch.

Detenido por el "cuento del tío" en Nogoyá. Foto: Policía de Entre Ríos

Tecnología, coordinación policial y allanamiento

La información reunió el suficiente grado de certeza para solicitar un exhorto judicial que habilitara medidas fuera de la provincia. Koch indicó que la División Captura y Prófugos de Policía de la Ciudad aportó recursos tecnológicos, entre ellos reconocimiento facial fisonométrico, lo que resultó clave para identificar al sospechoso y su posible domicilio.

Ya con la orden judicial, cuatro funcionarios de Nogoyá viajaron hacia Buenos Aires y el martes por la mañana concretaron el allanamiento en un domicilio de La Paternal, donde detuvieron al acusado. Se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la causa.

“Fue un procedimiento exitoso”, evaluó el jefe departamental, indicando que ese mismo martes el detenido ingresó a la dependencia policial de Nogoyá junto al material secuestrado.

El avance judicial y lo que se investiga

El sospechoso quedó alojado en dependencias policiales y será indagado por la Fiscalía local. La Justicia analiza si actuó solo o si podría integrar una red mayor dedicada al "cuento del tío". Tampoco se descarta que puedan aparecer más víctimas.

Koch sostuvo que el caso deja una señal positiva para la comunidad: “A veces lleva tiempo reunir indicios, pero es satisfactorio llevar tranquilidad al vecino. La denuncia hoy tiene un imputado que deberá rendir cuentas ante la Justicia”.