Chofer de aplicación fue asaltado y golpeado por tres delincuentes en Paraná

Chofer de aplicación asaltado y golpeado en Paraná. Un grave hecho ocurrió en la madrugada de este viernes, cerca de las 3, en la ciudad de Paraná. Un chofer de la aplicación, fue víctima de un violento asalto perpetrado por tres delincuentes que, tras solicitar un viaje, lo amenazaron con un arma de fuego y lo golpearon brutalmente por los sujetos.

Según se informó, los tres individuos solicitaron el traslado en calle Larramendi. El chofer cumplió con el viaje hasta el destino final, en calle España, pero al llegar al lugar, fue sorprendido por los pasajeros, quienes sacaron un arma de fuego y lo intimidaron.

En segundos, le sustrajeron la recaudación del día, sus documentos personales y los teléfonos celulares. El trabajador intentó resistirse, pero fue golpeado salvajemente en el rostro y en distintas partes del cuerpo, quedando herido y en estado de shock, publicó Reporte100.7.

La huida de los delincuentes

Tras cometer el robo, los agresores escaparon rápidamente por una escalera y los pasillos de calle España al final, dejando a la víctima tendida en el lugar. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades y el chofer debió ser asistido debido a las lesiones sufridas.

El hecho generó fuerte preocupación en el sector de choferes de aplicaciones y autos de alquiler, ya que expone los riesgos que enfrentan durante la prestación del servicio, especialmente, en horarios nocturnos. (Con información de Reporte100.7).

