Policiales Narcomenudeo

Procedimiento antidroga en Paraná: hallaron cocaína, marihuana y $1.000.000

Un operativo de más de nueve horas permitió desarticular un punto de venta de drogas. Hay cuatro personas detenidas. La Policía detalló qué fue lo incautado.

5 de Septiembre de 2025
Se hallaron 91 envoltorios de cocaína, 51 de marihuana y $1.000.000,00
Se hallaron 91 envoltorios de cocaína, 51 de marihuana y $1.000.000,00 Foto: Dirección General de Drogas Peligrosas

REDACCIÓN ELONCE

Procedimiento antidrogas. Un operativo fue llevado a cabo por la Policía de Entre Ríos en un domicilio de calle Costa Rica al 200. El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación que duró aproximadamente 70 días y fue ordenado por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo de José Ruhl.

 

El allanamiento se realizó este jueves y se extendió por más de nueve horas, bajo la dirección del fiscal Santiago Alfieri. Cabe señalar que el inmueble ya había sido objeto de un procedimiento similar en el año 2021 por causas vinculadas al mismo delito.

Secuestro de estupefacientes y dinero

La Policía informó que secuestró una importante cantidad de drogas. Encontraron "91 envoltorios y un trozo compacto de 162 gramos de cocaína, y 51 envoltorios y una bolsa con 114 gramos de marihuana". También, el operativo permitió incautar "más de $1.000.000 en efectivo, junto con telefonía móvil, elementos informáticos y materiales utilizados para el fraccionamiento de drogas como bolsas de nylon y recortes varios".

Se encontr&oacute; m&aacute;s de un centenar de envoltorios de coca&iacute;na y marihuana.
Se encontró más de un centenar de envoltorios de cocaína y marihuana.

Detenciones y avance en la investigación

En ese marco, detuvieron a cuatro personas: tres mujeres y un hombre. Además, otras cuatro fueron identificadas en el lugar.

 

El Ministerio de Seguridad y Justicia resaltó “el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el flagelo de la droga, reafirmando la importancia del esfuerzo conjunto del Estado en todas sus instancias para garantizar la seguridad ciudadana”.

Cuatro personas fueron detenidas durante el allanamiento.
Cuatro personas fueron detenidas durante el allanamiento.

Temas:

narcomenudeo operativo antidrogas Drogas marihuana cocaína
