Empleadas resistieron violento asalto en panadería de Paraná: “Nos quisieron sacar los celulares, pero no pudieron”

Un violento asalto ocurrió durante la madrugada de este jueves en la panadería El Sol, ubicada sobre avenida Ramírezen, en la esquina de calle Victoria, en Paraná. El hecho se registró cerca de las 2, cuando tres delincuentes sorprendieron a las trabajadoras, al panadero y a un cliente que se encontraban en el local comerciales.

Dos de los asaltantes ingresaron al comercio: uno intentó reducir al cliente mientras el otro se dirigió directamente a la caja registradora, que fue sustraída. En medio del forcejeo con las empleadas, los ladrones rompieron un vidrio exhibidor y ocasionaron daños en el mobiliario. El tercer delincuente permaneció afuera, vigilando el movimiento.

La rápida reacción de las trabajadoras y del panadero impidió que los delincuentes se llevaran otros objetos de valor. Una de las empleadas resistió con un lampazo, mientras que el panadero utilizó una bandeja de lata para repeler a los atacantes. “Nos quisieron sacar los celulares, pero no pudieron”, contó una de las trabajadoras.

Violento asalto en panadería de Paraná

Tras la denuncia, intervino personal de la comisaría cuarta. Gracias a los registros de las cámaras de seguridad del local comercial y a testimonios de vecinos, la Policía logró identificar a los responsables: uno fue detenido y los otros dos quedaron supeditados a la causa judicial.

Durante la persecución, uno de los sospechosos fue detenido en el barrio Macarone. El delincuente intentó esconderse en un techo, pero llevaba colocado un dispositivo dual de control por una causa de violencia de género, lo que permitió a la Policía localizarlo con precisión y concretar su captura.

El comercio, que funciona las 24 horas, ya había sufrido hechos menores de inseguridad, aunque es la primera vez que ocurre un asalto con este grado de violencia. “Estamos bien, aunque asustadas. Tenemos que seguir trabajando, pero con la inseguridad no está bueno”, lamentó una de las empleadas.