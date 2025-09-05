Tres personas detenidas tras ser encontradas dentro de una escuela en Paraná. En el marco de una recorrida preventiva, el móvil 813 de la Policía fue alertado por un transeúnte sobre la presencia de personas desconocidas en el interior de la Escuela N° 14 “Paracao”, ubicada en Lebensohn y Cortada 832.

Al llegar al establecimiento educativo, el personal policial constató que tres personas intentaban escapar tras saltar las rejas frontales. Desde el segundo descansillo, que da acceso al patio central, los sospechosos intentaron huir hacia las canchas, pero fueron rápidamente reducidos por los efectivos.

Intervención de las autoridades escolares

Tras el procedimiento, se estableció comunicación con las autoridades de la institución paranaense. El secretario de la escuela se presentó en el lugar y, en una primera revisión, no se detectaron faltantes ni daños en el edificio escolar.

El hecho generó preocupación en la comunidad educativa, aunque se destacó la rápida intervención policial que permitió evitar mayores incidentes.

Posteriormente, y en coordinación con la fiscalía interviniente, se dispuso el traslado de los tres detenidos hacia la alcaldía de Tribunales. Los sospechosos quedaron a disposición de la Justicia bajo la imputación del delito de tentativa de hurto en flagrancia.