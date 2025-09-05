 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Entrega vigilada

El seguimiento de una encomienda permitió detectar un invernadero de marihuana

A raíz de la apertura de una encomienda con “cannabis sativa” por parte de la Policía de Tucumán, los gendarmes realizaron un allanamiento en el barrio porteño de Caballito, donde funcionaba un invernadero de marihuana.

5 de Septiembre de 2025
El invernadero de marihuana
El invernadero de marihuana

Personal del Escuadrón “Buenos Aires” inició tareas investigativas por infracción a la Ley 23.737 “Estupefacientes”, vinculadas a una actividad operativa efectuada por integrantes de la Policía de la provincia de Tucumán, quienes procedieron a abrir una encomienda transportada por una empresa de envíos, constatándose en su interior un total de 2 kilos 340 gramos de “cannabis sativa”.

 

Como resultado del procedimiento, por disposición del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, efectivos de Gendarmería Nacional iniciaron una “entrega vigilada” desde la sucursal del correo hasta el domicilio del destinatario, ambos situados en el barrio de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, los uniformados materializaron el pasado martes una orden de allanamiento en el inmueble, donde constataron la existencia de un invernadero destinado a la plantación de marihuana, arrojando como resultado el secuestro de 303 plantas de distintos tamaños, 28 frascos conteniendo sustancia vegetal tipo “cogollos” con un peso total de 2.008 gramos y cinco bolsas de nylon con cierre hermético con una sustancia vegetal similar (300 gramos).

 

Durante el procedimiento, se hizo presente el destinatario de la encomienda, quien exhibió documentación respaldatoria del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), que lo habilita legalmente para el cultivo de cannabis sativa, quedando supeditado a la causa junto a otro ciudadano.

 

El Magistrado interviniente orientó el secuestro de la droga de la encomienda, mientras los elementos detectados en el allanamiento quedaron en calidad de depositario judicial.

 

invernadero de marihuana
