Confirmaron cuánto robaron en el asalto a panadería: el detenido tiene antecedentes

El asalto en la panadería El Sol de Paraná, ocurrido en la madrugada del jueves, dejó nuevas precisiones en la investigación policial. Se confirmó que los tres delincuentes lograron llevarse alrededor de 20.000 pesos de la caja registradora, luego de sorprender a empleadas, al panadero y a un cliente que se encontraban en el lugar.

Durante el forcejeo, los asaltantes ocasionaron destrozos en el mobiliario y rompieron un vidrio exhibidor. Sin embargo, la resistencia de las trabajadoras con un lampazo y la reacción del panadero con una bandeja de lata evitaron que se apoderaran de otros bienes del local.

Detención en barrio Macarone

En el marco del operativo cerrojo implementado tras la denuncia, personal de la comisaría cuarta logró detener a uno de los sospechosos en barrio Macarone. El hombre intentó escapar por los techos, pero llevaba una tobillera electrónica dual por una causa de violencia de género, lo que permitió a la Policía localizarlo rápidamente.

El detenido tiene antecedentes por hechos similares y se encuentra entre los 20 y 30 años. Los investigadores trabajan para identificar a los otros dos implicados y la moto utilizada en el hecho.

El jefe de comisaría cuarta, Lucas Acosta, indicó que los damnificados aseguraron que los delincuentes portaban un arma blanca durante el robo. La causa quedó en manos de la justicia, que dispuso la continuidad de las medidas para dar con los demás involucrados.