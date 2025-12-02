 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales El operativo comenzó pasadas la tarde en la capital

Bultos hallados en la zona costera de Paraná: precisaron que contenían más de 135 kilos de marihuana

Personal de la Comisaría Séptima halló un total de 18 paquetes a la vera del río, dando inicio a un operativo policial en Paraná. Se constató del hallazgo de más de 135 kilos de marihuana.

2 de Diciembre de 2025
Los bultos hallados a la costa del río Paraná.
Los bultos hallados a la costa del río Paraná. Foto: Elonce.

Un operativo policial iniciado en horas de la tarde de este lunes en Paraná finalizó con el hallazgo de más de 135 kilos de marihuana ocultos en 18 bultos a la costa del río, frente a la Isla Bonita. Así lo dieron a conocer fuentes policiales a Elonce.

 

Parte de la marihuana localizada. Foto: P.E.R.
Parte de la marihuana localizada. Foto: P.E.R.

 

A las 17:00 horas personal de la Comisaría Séptima, dependiente de la Departamental Paraná, realizó un allanamiento a raíz de un llamado alertando la presencia de personas sospechosas en el lugar.

 

 

Habrían llegado desde una embarcación los 16 paquetes rectangulares y otros dos de forma circular, que posteriormente se constataría que había droga. Fueron hallados en zona de malezas por personal policial, a la vera del río Paraná.

 

Foto: P.E.R.
Foto: P.E.R.

 

Según confirmaron a Elonce, se tratan de 190 panes de marihuana compactados. El pesaje exacto de lo mismo asciende a los 135.185 kilos. Fue confirmado por el personal de Dirección de Toxicología.

 

Otros hechos policiales

 

Temas:

marihuana bultos Paraná
