Bultos hallados en la zona costera de Paraná: precisaron que contenían más de 135 kilos de marihuana

Personal de la Comisaría Séptima halló un total de 18 paquetes a la vera del río, dando inicio a un operativo policial en Paraná. Se constató del hallazgo de más de 135 kilos de marihuana.
Un operativo policial iniciado en horas de la tarde de este lunes en Paraná finalizó con el hallazgo de más de 135 kilos de marihuana ocultos en 18 bultos a la costa del río, frente a la Isla Bonita. Así lo dieron a conocer fuentes policiales a Elonce.
A las 17:00 horas personal de la Comisaría Séptima, dependiente de la Departamental Paraná, realizó un allanamiento a raíz de un llamado alertando la presencia de personas sospechosas en el lugar.
Habrían llegado desde una embarcación los 16 paquetes rectangulares y otros dos de forma circular, que posteriormente se constataría que había droga. Fueron hallados en zona de malezas por personal policial, a la vera del río Paraná.
Según confirmaron a Elonce, se tratan de 190 panes de marihuana compactados. El pesaje exacto de lo mismo asciende a los 135.185 kilos. Fue confirmado por el personal de Dirección de Toxicología.
Otros hechos policiales