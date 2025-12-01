Allanaron una vivienda utilizada para el acopio y venta de droga en Concordia

REDACCIÓN ELONCE
Efectivos federales detuvieron a dos personas y secuestraron cocaína fraccionada, un arma, dinero y teléfonos en Concordia. Elonce reconstruyó el operativo ordenado por la Justicia tras una investigación en Barrio Sarmiento.
En el marco de los lineamientos dispuestos por el Ministerio de Seguridad de la Nación para reforzar la lucha contra el narcotráfico, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina desarticularon un inmueble utilizado para el acopio, fraccionamiento y venta de cocaína al menudeo en Concordia. El procedimiento se llevó a cabo tras una investigación iniciada por la Unidad Fiscal local.
Investigación y detección del punto de venta
La causa, impulsada por el fiscal de Concordia Fabio Zavaleta, se originó a partir de las tareas investigativas desarrolladas por la División Antidrogas Concordia de la PFA. A partir de trabajos de campo y análisis de información, los agentes lograron identificar una vivienda del Barrio Sarmiento donde un hombre y una mujer presuntamente almacenaban droga, la fraccionaban y la comercializaban a consumidores de la zona.
Con los elementos reunidos por los federales, el Juzgado de Garantías Nº3, a cargo del Dr. Francisco R. Ledesma, ordenó el allanamiento del inmueble.
Allanamiento y secuestro de elementos
Durante el procedimiento se detuvo a las dos personas investigadas, ambas argentinas y mayores de edad. Además, se secuestraron cientos de dosis de cocaína listas para su comercialización, elementos utilizados para el fraccionamiento, un revólver calibre 22 largo y municiones del mismo calibre.
El operativo también permitió incautar cerca de 300.000 pesos en billetes de baja denominación vinculados a la recaudación por la venta de estupefacientes, cinco teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.
Los sospechosos fueron trasladados y quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley de Estupefacientes. La investigación continuará para determinar si existían otros involucrados y el alcance de la red de distribución en la zona.