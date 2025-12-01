Tragedia vial en Corrientes: murieron una embarazada, su bebé, una mujer y un niño

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Fatal choque en zona rural de Esquina

Un violento choque entre una camioneta y un automóvil dejó cuatro fallecidos. Se trata de una mujer embarazada, su bebé de ocho meses de gestación, otra mujer y un niño de 6 años. El caso, quedó caratulado como homicidio agravado en accidente de tránsito.

1 de Diciembre de 2025
Tragedia vial en Corrientes.
Tragedia vial en Corrientes. Foto: (Actualidad Esquina).

Una tragedia vial estremeció este lunes al departamento de Esquina, en la provincia de Corrientes. Minutos antes de las 14, un violento choque entre una camioneta y un automóvil provocó la muerte de una mujer embarazada, su bebé de ocho meses de gestación, otra mujer y un niño de 6 años.

El siniestro tuvo lugar en el paraje Santa Librada, en la primera sección rural, en la zona de Camino del Medio y calle Mitre.

 

Por cuestiones de jurisdicción, intervino personal de la Comisaría Segunda, cuyos efectivos arribaron de inmediato junto al titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC), Javier Gustavo Mosquera.

(Foto: Actualidad Esquina).

En el lugar también trabajaron bomberos voluntarios y personal médico del hospital San Roque. Según consignó Actualidad Esquina, el impacto ocurrió sobre la Ruta Provincial 59, en la intersección con calle Mitre.

 

Los peritos en accidentología del Ministerio Público Fiscal llevaron adelante las primeras tareas técnicas, junto a la licenciada Andrea Gómez del ETI, el médico policial Rubén Davicino y especialistas en pericias mecánicas, todos bajo la supervisión directa del fiscal Mosquera.

El funcionario dispuso además el traslado de las víctimas a la morgue judicial para su reconocimiento por familiares.

 

Las víctimas del impacto

 

De acuerdo con la información oficial, en el automóvil Volkswagen Gol Power viajaban cuatro personas. Marisol Villalba falleció en el lugar debido a las graves lesiones sufridas. Johana Patricia Aranda, embarazada de ocho meses, murió horas más tarde en el hospital San Roque, al igual que un niño de 6 años que también circulaba en el vehículo.

(Foto: Actualidad Esquina).

 

El conductor del auto, identificado como Cabrera, resultó ileso pese a la violencia del choque. El Volkswagen Gol circulaba por calle Mitre en sentido norte–sur al momento del impacto.

 

Las primeras averiguaciones indican que la camioneta Chevrolet S10 blanca, conducida por un hombre de apellido Martínez, se desplazaba por la Ruta Provincial 59 en dirección este-oeste. Tras la colisión, ambos vehículos quedaron con daños severos.

 

Demorado el conductor y secuestro de los vehículos

 

Por disposición del fiscal Mosquera, el conductor de la camioneta quedó demorado de manera preventiva mientras se continúa con la investigación. En tanto, ambos vehículos fueron secuestrados con el objetivo de someterlos a peritajes mecánicos y determinar con precisión la mecánica del siniestro.

 

La causa fue caratulada como homicidio agravado en accidente de tránsito con víctimas fatales. Las diligencias continúan, con intervención de peritos y personal especializado, para establecer eventuales responsabilidades penales.

 

Temas:

accidente de tránsito Tragedia Corrientes Muerte Ruta
