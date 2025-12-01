Denuncian nuevas estafas en Concordia simulando compras con Mercado Pago

Desde un comercio de fiambres y lácteos de Concordia alertaron sobre nuevas estafas en Concordia. Supuestos compradores intentaron simular pagos con Mercado Pago, poniendo en riesgo a otros negocios.
El 27 de noviembre, un comercio local de venta mayorista y minorista de fiambres, quesos y lácteos, con varias sucursales en diferentes zonas de Concordia, dio el alerta sobre una nueva modalidad de fraude que está circulando en la ciudad. Según explicaron desde el comercio, denuncian nuevas estafas en Concordia donde los estafadores simulan realizar compras a través de la aplicación Mercado Pago, utilizando versiones falsas de la misma.
A través de sus redes sociales, los responsables del comercio detallaron que los supuestos compradores se presentaron como clientes comunes, pero usaron nombres y apellidos apócrifos. "Ambas personas ya habían efectuado compras bajo esta modalidad dentro del local comercial, y el día de ayer (jueves 27 de noviembre) acudieron nuevamente al comercio, pero fueron ambos retenidos/aprehendidos en el momento por las autoridades", informaron.
Un riesgo para los comercios locales
El comercio afectado destacó que las dos personas involucradas han sido identificadas, aunque los damnificados aún no pueden confirmar si tienen relación entre sí. "Entendemos que sí, ya que ambas personas, según nuestros registros, empezaron a simular estos pagos casi al mismo tiempo", señalaron.
Los estafadores, según las denuncias, intentaban simular el pago mediante la aplicación de Mercado Pago, pero no llegaban a realizar la transferencia real. Esta modalidad de fraude pone en peligro no solo la estabilidad económica del negocio, sino también el esfuerzo de su personal y las familias que dependen de este comercio local.
Las estafas con Mercado Pago: modalidades más comunes
Las estafas con Mercado Pago no son una novedad, y en este caso se suman a otras modalidades comunes que incluyen el phishing, donde se suplantan las credenciales de la empresa para robar datos personales de los usuarios. También están el fraude de transferencia falsa, donde los estafadores envían dinero desde cuentas robadas y luego solicitan una devolución, y el uso de comprobantes falsos. Además, se ha dado el caso del engaño mediante códigos QR maliciosos que se colocan en sobres o facturas.
Las recomendaciones del comercio local se centran en estar atentos a las señales de fraude. "Este tipo de estafas pone en riesgo la estabilidad de familias y el esfuerzo de nuestro personal", destacaron. En un intento por prevenir que otros negocios caigan en la misma trampa, detallaron algunas precauciones clave.
Recomendaciones para evitar caer en estas estafas
Entre las recomendaciones brindadas por los damnificados se incluyen verificar siempre las credenciales de los contactos en WhatsApp y desconfiar de comunicaciones que no provienen de canales oficiales. "Si te contactan, revisa que el contacto tenga la insignia de verificación", destacaron. También sugieren no creer en “transferencias por error”, ya que lo más probable es que se trate de una estafa.
Si eres vendedor, es crucial confirmar siempre que el dinero esté acreditado en tu cuenta de Mercado Pago antes de entregar el producto. Además, advierten contra la práctica peligrosa de escanear códigos QR desconocidos o de instalar aplicaciones de acceso remoto como TeamViewer, que comúnmente se usan para estafas. (Con información de Diario Río Uruguay)