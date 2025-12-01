Encontraron marihuana sobre la costa del río en calle Walter Grand al final

REDACCIÓN ELONCE
La Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos llevó a cabo un importante procedimiento en una propiedad privada ubicada sobre la costa del río Paraná, en la zona de calle Walter Grand al final de Paraná. La intervención policial, que comenzó pasadas las 17:00, se desarrolló para inspeccionar bultos de color negro que contenían presuntamente droga. Las tareas de requisa finalizaron con el secuestro de un cargamento de marihuana que habría sido arrojado desde una embarcación que navegaba por el río.
Fuentes policiales informaron que el operativo se inició tras una alerta por la presencia de varias bolsas de color negro que fueron vistas en la costa del río, frente a la Isla Bonita. Debido a que se trataba de un terreno privado, el acceso al lugar se concretó a través de una orden judicial, que solicitó el ingreso a la propiedad para realizar la inspección correspondiente.
El terreno, de dos hectáreas en su parte inferior, pertenece a reconocido agente inmobiliario. El propietario del terreno tomó señaló a Elonce que la policía le solicitó las llaves para poder ingresar al terreno.
A su vez, desde la Jefatura Departamental de la policía se aclaró que “no hay indicios” de que el dueño de la propiedad tenga relación con la droga encontrada.
Trascendió que el cargamento de marihuana secuestrado supera los 3 kilogramos y se presume que la droga "habría sido trasladada en una embarcación y arrojada, o dejada, en la costa en el transcurso del día de hoy".
En el lugar trabajaron, además de personal de Drogas Peligrosas, efectivos de la Policía Científica, que se hicieron presentes para realizar el peritaje correspondiente con el objetivo de precisar la cantidad exacta y confirmar el tipo de sustancia, y personal de Comisaría Séptima.