Autos robados en la Ruta 14: la historia de “Memeco” y el caso que destapó una red internacional millonaria

Un procedimiento policial realizado en 2024 en Chajarí terminó siendo la pieza clave para desarticular una organización criminal dedicada al robo y comercialización de autos de alta gama en el exterior, con un movimiento estimado en más de 25 millones de dólares.

Según pudo saber el sitio Tal cual Chajarí, todo comenzó el 10 de julio de ese año, cuando efectivos de la División Investigaciones de la Comisaría N°1, junto a personal de Seguridad Vial, montaron un operativo en la Autovía 14, a la altura de la parrilla “El Aromito”. El procedimiento culminó con seis detenidos y permitió avanzar sobre una estructura mucho más amplia de alcance internacional.

Quién estaba detrás de la banda

El principal apuntado en ese momento fue Gabriel Iván Galván, conocido como “Memeco”, quien fue condenado por encubrimiento y resistencia a la autoridad por el juez Gabriel Mautone. La investigación estuvo a cargo del fiscal Bruno Monzón, quien logró reunir pruebas clave para el avance de la causa.

Créditos: Enrique García Medina

Según datos del Ministerio de Seguridad bonaerense, la banda tenía una operatoria aceitada: robaban hasta 10 vehículos por día y se estima que llegaron a trasladar y vender unos 3.000 autos en países como Paraguay, Brasil y Bolivia.

Meses después, en noviembre de 2024, la jueza federal Alicia Vence procesó a 15 sospechosos en el marco de la causa. Entre ellos se encontraba Gonzalo Rico, señalado como el encargado de “enfriar” los vehículos robados en galpones clandestinos del conurbano bonaerense antes de enviarlos hacia el exterior por la

Ruta Nacional 14.

Un "pasador" principiante atrapado en Entre Ríos

En las últimas horas, un nuevo episodio volvió a poner el foco sobre esta modalidad delictiva. Un hombre fue detenido tras evadir un control policial en Entre Ríos mientras conducía una camioneta robada en City Bell. El vehículo había sido sustraído el día anterior en un violento asalto a una mujer.

Créditos: Enrique García Medina

El sospechoso, sin antecedentes penales, sería un “pasador” principiante, es decir, alguien contratado para trasladar el vehículo robado hacia otro destino. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Mocoretá, también a cargo del fiscal Monzón, quien lo indagará por el delito de encubrimiento agravado.

El caso vuelve a evidenciar la reactivación de estas maniobras en la Autovía 14, una ruta clave para el traslado ilegal de vehículos hacia países limítrofes, y muestra cómo una investigación iniciada en el norte entrerriano logró destapar una red criminal de escala internacional.