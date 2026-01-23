Se complicó el estado de salud del obrero que cayó al vacío: piden cadena de oración

Uno de los obreros que el pasado lunes cayó al vacío tras ceder el techo de un galpón perteneciente a la firma Eduardo Stertz e Hijos SRL, sigue internado y en las últimas horas su estado de salud se complicó.

Ante ello, familiares y amigos de Lautaro Hollman solicitaron una cadena de oración.

De acuerdo a lo informado, en las primeras horas posteriores al hecho, la evolución del obrero parecía favorable; sin embargo, en las últimas horas su cuadro clínico presentó complicaciones.

Ante esta situación, sus allegados difundieron un pedido solidario a la comunidad para acompañar el difícil momento. “La salud de Lautaro Hollman parecía evolucionar favorablemente, pero se volvió a complicar. Su familia y amigos piden que oren por él”, expresaron.

Tras la caída, el joven fue intervenido quirúrgicamente en el hospital San Martín, le extirparon un riñón y el bazo. Al día siguiente, se había formulado un pedido de donación de sangre del grupo 0 negativo.

Vale recordar que el hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial Nº 32, dentro del Parque Industrial de Viale, mientras los trabajadores realizaban tareas de colocación de paneles solares, contratados por una empresa especializada.

Por causas que son materia de investigación, de manera repentina, cedió el techo del galpón, provocando la caída de los cuatro operarios desde una altura aproximada de 10 a 12 metros. Dos de ellos necesitaron internación; además de Hollman hay otro trabajador que fue derivado desde el hospital a una clínica privada de Paraná. Elonce.com