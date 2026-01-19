Derivaron al Hospital San Martín a los operarios accidentados en Viale: uno de ellos está grave

El joven de 21 años tuvo que ser operado.

Los trabajadores involucrados en el accidente laboral ocurrido en un galpón de la firma Eduardo Stertz e Hijos SRL son oriundos de Crespo. Lautaro Emanuel Hollman, de 21 años, se encuentra en Terapia Intensiva del Hospital San Martín, donde hace instantes le extirparon un riñón y el bazo.

Los otros dos operarios, identificados como Cristian y Samuel Nievas, fueron ingresados a la guardia y permanecen bajo observación médica y registrados como “caída en altura”.

Permanecen en el Hospital San Martín los obreros accidentados en Viale

Cayeron desde una altura aproximada de 10 a 12 metros, según informó a Elonce la Policía.

El episodio

Un grave accidente laboral se registró en las últimas horas en la ciudad de Viale, donde cuatro operarios resultaron lesionados tras caer al vacío desde el techo de un galpón perteneciente a la firma Eduardo Stertz e Hijos SRL. El hecho ocurrió en un inmueble ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 32, dentro del Parque Industrial de Viale, mientras los trabajadores realizaban tareas de colocación de paneles solares, contratados por una empresa especializada.

Por causas que se investigan, el techo del galpón cedió repentinamente, provocando la caída de los cuatro operarios desde una altura aproximada de 10 a 12 metros, según informó a Elonce el comisario Lucas Gutiérrez. Tras el accidente, los servicios de emergencia de la localidad intervinieron, asistiendo a los heridos y trasladándolos inicialmente al hospital local.

Las primeras atenciones fueron brindadas en el Hospital Castilla Mira de Viale.

“Ofrecimos los primeros auxilios. Estaban conscientes. Uno de ellos tiene una fractura. Tienen entre 35 y 40 años aproximadamente”, afirmó el comisario.

Investigación

En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría de Viale, dependiente de la Jefatura Departamental Paraná, que llevó adelante las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.