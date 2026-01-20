Accidente laboral en Paraná: trabajador sufrió graves lesiones al caer de una escalera

Un hombre de entre 30 y 40 años resultó con politraumatismos y una posible fractura expuesta tras caer desde unos tres metros de altura en un galpón en refacción. Fue asistido por Bomberos Voluntarios de Paraná y trasladado al hospital San Martín.
Un hombre de entre 30 y 40 años sufrió un grave accidente laboral este martes en Paraná, al caer desde una altura aproximada de tres metros mientras realizaba trabajos de electricidad en un galpón que se encuentra en proceso de remodelación.
El hecho se registró alrededor de las 17 en un inmueble ubicado en la intersección de calles Marcos Sastre y Jujuy. Según los primeros datos, el operario se encontraba trabajando en el interior de un depósito cuando, por causas que se tratan de establecer, cedió la escalera sobre la que estaba subido y cayó al piso.
Hasta el lugar acudió personal de Bomberos Voluntarios de Paraná, quienes brindaron asistencia inmediata a la víctima. De acuerdo al informe preliminar, el trabajador se hallaba tendido en el suelo, con signos de politraumatismos y una posible fractura expuesta, por lo que fue inmovilizado y recibió atención primaria en el lugar.
Minutos después, una ambulancia del Servicio de Emergencias 107 trasladó al hombre al hospital San Martín, donde quedó internado para su evaluación y atención médica correspondiente.
Desde Bomberos Voluntarios recordaron la importancia de extremar las medidas de seguridad en los ámbitos laborales, especialmente en tareas que implican trabajos en altura, con el objetivo de prevenir este tipo de accidentes.