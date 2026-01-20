El estado de salud de los operarios accidentados al ceder el techo de un galpón en Viale

En horas de la tarde de este lunes se registró un grave accidente laboral en la ciudad de Viale, donde cuatro operarios resultaron lesionados tras caer al vacío desde el techo de un galpón perteneciente a la firma Eduardo Stertz e Hijos SRL.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial Nº 32, dentro del Parque Industrial de Viale, mientras los trabajadores realizaban tareas de colocación de paneles solares, contratados por una empresa especializada.

Por causas que son materia de investigación, de manera repentina, cedió el techo del galpón, provocando la caída de los cuatro operarios desde una altura aproximada de 10 a 12 metros.

Si bien en un primer momento fueron derivados al nosocomio local, se dispuso el traslado al hospital San Martín de Paraná.

El estado de salud de los trabajadores

Desde la Comisaría de Viale informaron a Elonce sobre el estado de salud de dos de los operarios que permanecen internados.

El joven de 21 años, que fue intervenido quirúrgicamente y le extirparon un riñón y el bazo, continúa internado y recuperándose en el post operatorio.

Mientras que el operario de 31 años, que sufrió una fractura de pelis, fue evaluado y se dispuso su traslado a una clínica privada de la capital entrerriana.

El comunicado de la empresa Eduardo Stertz

La empresa Eduardo Stertz e Hijos SRL difundió un comunicado institucional luego del accidente ocurrido recientemente en sus instalaciones, durante la ejecución de trabajos de colocación de panelería solar. En el texto, la firma expresó su agradecimiento a las personas e instituciones que actuaron con rapidez y compromiso para asistir a los afectados.

Según se informó, las cuatro personas que resultaron heridas pertenecían a una empresa externa especializada, contratada para la realización de la obra. Se trató de Biosolares Argentina, cuyos operarios se encontraban desarrollando tareas propias del proyecto al momento del incidente.

Desde la compañía destacaron la inmediata respuesta de quienes intervinieron en la emergencia, brindando asistencia médica, apoyo técnico y acompañamiento permanente. En ese sentido, agradecieron especialmente al personal médico, de enfermería y administrativo del hospital Castilla Mira, así como a su directora, la doctora Andrea Schkmunk, y al jefe de hospitales, Mauro González.

El comunicado también reconoció la labor de la Cooperativa Quebracho Ltda. y su personal, de las fuerzas policiales, de la Municipalidad de Viale y su intendente, Carlos Weiss. Asimismo, se mencionó la intervención de ambulancias de empresas privadas, de los Bomberos Voluntarios y de empleados de la firma que colaboraron en el auxilio de los heridos.

Desde Eduardo Stertz e Hijos SRL señalaron que la situación fue acompañada "con la máxima seriedad", manteniendo contacto permanente tanto con la empresa contratista como con las autoridades correspondientes. En ese marco, reafirmaron su compromiso "con la seguridad, el trabajo responsable y el respeto por todas las personas involucradas".