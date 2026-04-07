Habrá una intervención en Paraná para defender los glaciares

En el marco del tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación de la modificación de la Ley de Glaciares, organizaciones socioambientales de Entre Ríos convocaron a una intervención pública este miércoles 8 de abril en las ciudades de Paraná y Concordia.

La actividad en Concordia es impulsada por el Colectivo EcoSocial, que llamó a concentrarse a las 18 en la peatonal, en la intersección de Entre Ríos y Mitre, bajo la consigna “En defensa de los glaciares y en defensa del agua”. La convocatoria invita a los participantes a llevar carteles y representaciones de gotas de agua como forma de visibilizar el reclamo.

Mientras que en Paraná, Multisectorial x los Humedales invita a quienes deseen acercarse a la actividad en calle Urquiza y San Martín, sobre la peatonal a las 17.

La jornada se da en simultáneo con la sesión en Diputados donde se debatirá la modificación de la normativa, un punto que ha generado rechazo en distintos sectores ambientales y sociales. Desde las organizaciones remarcaron que el objetivo es “volver a poner en agenda la importancia del agua como recurso vital” y advertir sobre las consecuencias de posibles cambios en la ley.

“Una vez más, diferentes sectores de la ciudad salimos a la calle en defensa del agua, recurso natural necesario para que todo exista”, señalaron. En ese sentido, subrayaron que “nada ni nadie sobrevive sin agua” y cuestionaron los argumentos que vinculan este tipo de reformas con el desarrollo.

“Si rompe con las poblaciones y los ecosistemas, no es desarrollo”, afirmaron, al tiempo que reiteraron su rechazo a lo que consideran una “modificación regresiva” de la Ley de Glaciares.

La consigna “El agua vale más que todo” sintetiza el eje de la convocatoria, que busca sumar adhesiones y visibilizar el reclamo en el espacio público, en paralelo al debate legislativo que se desarrollará a nivel nacional. (APF)