Fiesta Nacional del Mate: inicia hoy la venta de ubicaciones preferenciales

La nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate tendrá a Lali, Los Nocheros, Raly Barrionuevo, Caballeros de la Quema, Rombai, Coti, Gauchito Club, junto al Gran Ensamble del Paraná y los ganadores del Premate, lo que hará que estén participando más de 100 artistas de la ciudad y la región en el escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez.

El evento se realizará el 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades y es organizado por la Municipalidad de Paraná. La entrada al evento será de libre acceso, con un sector preferencial lindero al escenario, con barra y baños de uso exclusivo para el mismo.

Los artistas de la Fiesta Nacional del Mate

Entradas y sectores

La entrada al evento será de libre acceso, con un sector preferencial lindero al escenario, con barra y baños de uso exclusivo para el mismo. La disposición de ese sector para el día 6 de febrero será con modalidad de platea y público sentado, mientras que el día 7 la disposición será bajo la modalidad de campo. Según se informó, las entradas estarán a la venta desde hoy a través del portal Entradauno.com

El valor del sector preferencial será de 25 mil pesos para el viernes 6 de febrero y de 40 mil pesos para el sábado 7. Dicho espacio contará con baños exclusivos y barra dedicada, ofreciendo una experiencia diferenciada para quienes opten por esa modalidad.

Los artistas de la Fiesta Nacional del Mate

Grilla

Viernes 6 de febrero

Los Nocheros

Coti

Raly Barrionuevo

Gran Ensamble del Paraná

Ganadores del Premate

Los artistas de la Fiesta Nacional del Mate

Sábado 7 de febrero

Lali

Caballeros de la Quema

Rombai

Gauchito Club

Ganadores del Premate

Fiesta del Mate

Escenarios y propuestas

El escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez rinde homenaje a uno de los fundadores del Centro Comunitario Solidaridad, que es parte de esta nueva edición y que dio origen al evento. Allí se presentarán los artistas nacionales, el Gran Ensamble del Paraná (con más de 50 artistas de la ciudad en escena) y los ganadores del Premate.

Por otra parte, en inmediaciones de Sala Mayo estará emplazado el escenario Pariente del Mar, que ofrecerá propuestas de distintos estilos dirigidas a las juventudes, con base en la cultura urbana local y las nuevas tendencias.

Más de 100 artistas en el escenario mayor

Producto de la instancia preliminar Premate, la sumatoria de estos artistas, más los integrantes confirmados del Gran Ensamble Litoral, se estima que participarán más de cien artistas de Paraná y la región en esta nueva edición de la Fiesta del Mate.

Fiesta del mate

Una fiesta de todos

La Asociación Civil “Centro Comunitario Solidaridad”, creada a mediados de la década del ’80 por los militantes José Cáceres y Luis “Pacha” Rodríguez, es la organización que impulsó la Fiesta Nacional del Mate, una celebración dedicada a una de nuestras tradiciones más entrañables: el mate.

Desde la primera edición en 1988 en el Club Echagüe hasta la más reciente (34° en Plaza de las Colectividades) marcaron un camino intenso, pero fructífero: con el paso de los años, el evento fue cambiando de sedes, pero no su esencia, convocando a chicos y grandes alrededor de la icónica infusión.

En 2008, la Comisión Directiva del Centro Comunitario decidió el traspaso de la Fiesta a la órbita municipal. Así se mantiene hasta hoy: como un evento de espíritu popular y barrial del que participa el Estado dando lugar a todos los sectores de la ciudad. Una fiesta de todos donde multitudes, sin diferencias, celebran nuestra cultura y nuestro folclore.

Fiesta Nacional del mate

Participación de los clubes

Otro dato importante es que, durante la fiesta, distintos clubes de Paraná ofrecerán alimentos y bebidas para la venta, a precios accesibles. Lo recaudado será destinado al desarrollo de la actividad social, deportiva y cultural de cada institución en los barrios de la ciudad.

Debido a la gran demanda registrada en la edición anterior, el Municipio implementó una instancia de preinscripción para el Patio Gastronómico de este año, con el objetivo de contar con un parámetro de las instituciones interesadas y ordenar mejor la asignación de espacios. El trámite se realizó a través de un formulario online, que no implicó la confirmación automática del lugar, ya que la adjudicación definitiva queda sujeta a una etapa posterior que será informada por los canales oficiales.

Más noticias