La familia de niño que recibió descarga eléctrica se constituyó como querellante

La familia de Esteban Bogado se constituyó como querellante en la causa penal que investiga el incidente ocurrido el pasado 7 de marzo en Paraná, cuando el chico de 12 años sufrió una descarga eléctrica tras tocar una malla metálica instalada en el muro de la casa del sacerdote César Schmidt.

Carlos Bogado, padre del menor, confirmó que designaron al abogado Leopoldo Cappa como representante legal para llevar adelante las acciones en los tribunales.

Actualmente, el niño permanece internado en el hospital San Roque de la ciudad de Paraná con una evolución positiva, aunque continúa bajo un tratamiento médico prolongado a raíz de las quemaduras que sufrió al recibir la descarga eléctrica.

Este miércoles Bogado acudió a las oficinas del Ministerio Público Fiscal y se entrevistó con Patricia Yedro, a cargo de la causa penal y designó abogado. “Me atendió muy amablemente. Nos hemos constituido como querellantes”, indicó, según el sitio Entre Ríos Ahora.

Imputado

Vale recordar que el cura César Jesús Schmidt fue imputado por intento de homicidio y la fiscal Yedro dispuso medidas de coerción mínimas. Entre ellas, se estableció que el imputado deberá permanecer en la Residencia Sacerdotal "El Buen Pastor" donde actualmente vive, estar a disposición de la Justicia y no salir de la ciudad sin autorización.

El hecho

El 7 de marzo, Esteban estaba con unos amigos jugando al fútbol cuando la pelota cayó en propiedad de Schmidt y cuando intentó rescatarla, recibió una descarga eléctrica. Al parecer, el sacerdote había conectado corriente eléctrica al tapial y al portón que dan al frente de la vivienda.

Estaban se debatió entre la vida y la muerte, pero logró evolucionar favorablemente en el Hospital San Roque. Allí permanece internado, y de momento no hay tiempo para el alta.