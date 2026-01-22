Barrio Toma Nueva: vecinos piden arreglo de la calle e iluminación

Vecinos del barrio Toma Nueva, en la zona de calle Rondeau al final, se manifestaron ante las cámaras de Elonce para visibilizar el estado de las calles y del alumbrado público. Según indicaron, el sector presenta dificultades para la circulación vehicular y peatonal, además de problemas de mantenimiento que se extienden desde hace varios meses.

Durante la recorrida del móvil se observaron tramos con pozos, barro acumulado, pastizales crecidos y sectores con agua estancada, lo que complica el ingreso a las viviendas, especialmente en días de lluvia.

Estado del camino y mantenimiento

Uno de los frentistas explicó que el tramo afectado comienza donde finaliza el asfalto y se prolonga por aproximadamente dos cuadras hacia el río.

“Es imposible transitarlo, está todo deshecho”, señaló. También mencionó pérdidas de agua que generan acumulaciones permanentes: “Se forma una laguna, es un criadero de mosquitos”.

El estado de las calles en el barrio Toma Nueva. Foto: Elonce.

Frente al dispensario de la zona, los contenedores de residuos son colocados sobre la calzada para cubrir un pozo de grandes dimensiones. Si bien destacaron que la recolección funciona con normalidad, sostienen que el estado del terreno dificulta el paso de autos, motos y remises.

Problemas de iluminación nocturna

Otra de las situaciones planteadas está vinculada con la falta de luz artificial. Los vecinos indicaron que en unos 200 metros solo hay un foco en funcionamiento y otro presenta fallas intermitentes.

Vecinos del barrio Toma Nueva. Foto: Elonce.

“De noche es una cueva de lobo. La gente se alumbra con el celular cuando baja del colectivo”, comentó un residente. Además, señalaron que algunos servicios de transporte evitan ingresar por la oscuridad y las condiciones del suelo.

Solicitudes a las autoridades

Quienes viven en el lugar pidieron intervenciones periódicas para mejorar la transitabilidad, como el paso de maquinaria para emparejar la calle, el corte de malezas y la reparación del alumbrado.

“Que pase una máquina cada tanto y arreglen las luces. Es lo único que pedimos”, resumió otro vecino.