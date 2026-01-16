Avanzan las tareas de bacheo en calles de la vecinal Lomas del Rocamora

REDACCIÓN ELONCE
Los trabajos se realizaron tras un pedido de la comisión vecinal y alcanzaron a seis arterias del barrio que integra la vecinal Lomas del Rocamora.
Como respuesta a un reclamo de vecinos de la zona sur de la ciudad de Paraná, este viernes avanzaron las tareas de bacheo en distintas calles que integran la vecinal Lomas del Rocamora.
Las obras se ejecutaron en sectores que presentaban serias dificultades para la circulación vehicular y se encontraban en mal estado desde hacía más de un año.
Los trabajos se desarrollaron sobre calle Falconier, a metros de Guido Marizza, y formaron parte de un plan que incluyó el arreglo de un total de seis arterias del barrio. Desde la comisión vecinal indicaron que las tareas mejoraron de manera significativa la transitabilidad y redujeron los riesgos para automovilistas y peatones.
El presidente de la Comisión Vecinal Lomas del Rocamora, Juan Ramón Bernal, señaló que las calles “estaban intransitables” y remarcó que las obras eran esperadas desde hacía mucho tiempo. En ese sentido, precisó que las tareas alcanzaron a las calles Teniente Giménez, Combatiente de Malvinas, Frederick Pucará y Guido Marizza.
Bernal explicó que los sectores más comprometidos eran Pucará y Combatiente de Malvinas, en los tramos comprendidos entre Provincia Unida y Frederick, donde se concentraron los mayores trabajos de bacheo.
Según detallaron desde la vecinal, las gestiones se iniciaron tras una reunión realizada el 18 de noviembre pasado, de la que participaron representantes de distintas comisiones barriales de la zona sur junto a autoridades municipales. En ese encuentro, cada vecinal expuso las problemáticas de su sector y se acordó un esquema de prioridades que comenzó a concretarse en las últimas semanas.
Desde la comisión vecinal también solicitaron la colaboración de vecinos y conductores para preservar el estado de las calles intervenidas. En ese sentido, pidieron circular con precaución, especialmente en zonas donde hay presencia de niños, y respetar las condiciones de tránsito para evitar un rápido deterioro de la calzada.
Por su parte, Silvia Poleti, integrante de la comisión, planteó la necesidad de avanzar con tareas complementarias, como la poda de árboles y el mantenimiento del espacio público. Remarcó la importancia de mejorar la iluminación y mantener el barrio limpio, teniendo en cuenta que conviven personas mayores y familias con chicos.
Finalmente, desde la vecinal adelantaron que el bacheo continuará durante los próximos días en otras calles del sector y que, en los primeros días de febrero, se prevé la colocación de más de 80 columnas de iluminación LED.