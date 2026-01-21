Vecinos de calle Mihura reclamaron mejoras para dos cuadras en mal estado

REDACCIÓN ELONCE
Residentes de calle Mihura reclamaron ante la Municipalidad obras urgentes en Miguel David y Tibiletti para mejorar la transitabilidad, la iluminación y la seguridad. Elonce recogió el testimonio de los vecinos, que advirtieron problemas históricos agravados por las lluvias.
Vecinos de calle Gobernador Enrique Mihura se autoconvocaron para visibilizar un reclamo que, según señalaron, lleva años sin respuestas: el mal estado de la arteria entre Miguel David y Eduardo Tibiletti, en un tramo de apenas dos cuadras que consideran clave para mejorar la circulación y la calidad de vida en la zona. El pedido fue elevado a la Municipalidad de Paraná con el objetivo de que se ejecuten obras básicas de mejorado y mantenimiento.
De acuerdo a los testimonios, el sector presenta serias dificultades de transitabilidad, especialmente en días de lluvia. “Son solo dos cuadras, pero cuando llueve se hace un barrial imposible. No se puede ni caminar”, relató a Elonce uno de los vecinos. La situación afecta tanto a automovilistas como a peatones, incluidos niños que deben asistir a actividades educativas y recreativas.
Los residentes señalaron además problemas vinculados a la acumulación de basura, la falta de iluminación y el crecimiento del pastizal. Indicaron que hay luminarias quemadas desde hace tiempo y que la escasa iluminación incrementa la sensación de inseguridad, especialmente durante la noche. “Encima que hay mucho pastizal alto, la oscuridad es una invitación para los amigos de lo ajeno”, expresaron.
Otro de los puntos mencionados fue el deficiente escurrimiento del agua. Según explicaron, las cunetas y canaletas no están correctamente hechas, lo que provoca que el agua cruce de un lado a otro de la calzada y genere surcos profundos y grandes charcos de agua. “Después de cada lluvia, el agua barre la tierra y quedan huellas que hacen imposible el paso”, detallaron.
Los vecinos recordaron que en años anteriores, entre 2021 y 2022, se realizó un mejorado parcial con canto rodado y material estabilizado en un tramo cercano a las vías del ferrocarril, lo que permitió mejorar notablemente la circulación durante un tiempo. Sin embargo, señalaron que ese trabajo no se extendió hasta Tibiletti y que hoy la calle volvió a deteriorarse.
Durante la autoconvocatoria, también se remarcó que en la zona viven familias desde hace más de 30 años y que el problema persiste sin soluciones de fondo. A esto se suma la presencia de pasillos con numerosas viviendas y un campo lindero que, según indicaron, sería loteado en el futuro, lo que podría incrementar aún más el tránsito.
Los vecinos aseguraron que no buscan confrontación, sino ser escuchados. “Somos todos trabajadores, pagamos impuestos y queremos vivir mejor. Incluso estamos dispuestos a colaborar para encontrar una solución”, manifestaron. Advirtieron además que, en el estado actual, ambulancias y vehículos de emergencia tienen dificultades para ingresar cuando las calles están anegadas.
El reclamo apunta a obras simples pero urgentes: emparejamiento de la calzada, correcto armado de cunetas, reposición de luminarias y tareas de limpieza. Los vecinos esperan que las autoridades tomen nota de la situación y den una respuesta concreta a un problema que, aseguran, afecta a toda la comunidad del sector.