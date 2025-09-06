 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Artistas y ciudadanos celebraron la reinauguración del Juan L. Ortiz: “Es parte de la cultura”

Desde las 16 horas, comenzaron las presentaciones en el marco de la reinauguración del Juan L. Ortiz en la ciudad de Paraná. “Hacía falta un lugar así en Paraná que sea remodelado”, rescató un testimonio a Elonce.

6 de Septiembre de 2025
Postales de la tarde en el "Juanele" Ortíz.
Postales de la tarde en el "Juanele" Ortíz. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Desde ayer, dieron inicio una serie de actividades en el centro cultural Juan L. Ortiz en el marco de la reinauguración del espacio en la ciudad de Paraná.

 

El ballet folkl&oacute;rico Angirú. Foto: Elonce.
El ballet folklórico Angirú. Foto: Elonce.

 

En esta oportunidad, el ballet folklórico Angirú fue el primero en presentarse este sábado por la tarde, desde las 16 horas, con un total de 54 representantes. “Hubo un lindo espectáculo”, precisaron a Elonce.

 

La profesora y un integrante de Angir&uacute;. Foto: Elonce.
La profesora y un integrante de Angirú. Foto: Elonce.

 

La profesora Lorena Romero y Ramón Espinoza, integrante del ballet folklórico, dialogaron con Elonce: “Hemos estado viviendo momentos hermosos, que se reactive el Juan L. Ortiz como parte de la cultura es algo formidable. Nosotros estamos felices de estar participando de esto que es tan importante”.

 

Un hombre que presenci&oacute; la reinauguraci&oacute;n. Foto: Elonce.
Un hombre que presenció la reinauguración. Foto: Elonce.

 

“Es una experiencia maravillosa, es hermoso estar compartiendo con todo el mundo. Además, nos tocó un día espectacular”, agregaron.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

“Hace varias semanas que veníamos ensayando para que esto salga lindo y salga prolijito para que a la gente le guste”, mencionaron.

 

“Me parece bien que se hagan cosas para que la gente disfrute del baile, la danza, de talleres de tango”, dijo otro hombre presente. Otra mujer sentada en una de las escaleras alabó el primer show: “Me encantó”. En relación a la reinauguración, sostuvieron: “Es fantástico, hacía falta un lugar así en Paraná que sea remodelado”.

 

