Artistas y ciudadanos celebraron la reinauguración del Juan L. Ortiz: “Es parte de la cultura”

Postales de la tarde en el "Juanele" Ortíz.

Desde ayer, dieron inicio una serie de actividades en el centro cultural Juan L. Ortiz en el marco de la reinauguración del espacio en la ciudad de Paraná.

El ballet folklórico Angirú. Foto: Elonce.

En esta oportunidad, el ballet folklórico Angirú fue el primero en presentarse este sábado por la tarde, desde las 16 horas, con un total de 54 representantes. “Hubo un lindo espectáculo”, precisaron a Elonce.

La profesora y un integrante de Angirú. Foto: Elonce.

La profesora Lorena Romero y Ramón Espinoza, integrante del ballet folklórico, dialogaron con Elonce: “Hemos estado viviendo momentos hermosos, que se reactive el Juan L. Ortiz como parte de la cultura es algo formidable. Nosotros estamos felices de estar participando de esto que es tan importante”.

Un hombre que presenció la reinauguración. Foto: Elonce.

“Es una experiencia maravillosa, es hermoso estar compartiendo con todo el mundo. Además, nos tocó un día espectacular”, agregaron.

Foto: Elonce.

“Hace varias semanas que veníamos ensayando para que esto salga lindo y salga prolijito para que a la gente le guste”, mencionaron.

“Me parece bien que se hagan cosas para que la gente disfrute del baile, la danza, de talleres de tango”, dijo otro hombre presente. Otra mujer sentada en una de las escaleras alabó el primer show: “Me encantó”. En relación a la reinauguración, sostuvieron: “Es fantástico, hacía falta un lugar así en Paraná que sea remodelado”.