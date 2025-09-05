La Sastrería Municipal, un tesoro cultural al servicio del arte en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Ubicada dentro del emblemático y recientemente reinaugurado Centro Cultural Juan L. Ortiz, la Sastrería Municipal de la ciudad de Paraná se consolida como un espacio clave en la preservación de la memoria, el fortalecimiento del arte escénico y la promoción de la cultura local.
Este espacio ofrece una vasta colección de prendas de vestir para hombres y mujeres, accesorios, sombreros y trajes de época, que permiten a actores, actrices, estudiantes y artistas recrear personajes y contextos históricos con un nivel de detalle y autenticidad sorprendente.
“Es increíble, porque es como un deja vú… es como retroceder muchos años y experimentar la importancia que tenía la vestimenta en determinadas épocas”, expresó a Elonce un visitante. “Tenés todo lo que necesitás, sobre todo para la actuación. Está bárbaro, muy bien preparado para hacer espectáculos acordes”, agregó.
Vestuario con historia: la cultura al alcance de todos
La Sastrería Municipal es un espacio vivo, abierto a la comunidad, que invita a conocer y valorar la evolución de la indumentaria a lo largo del tiempo. Cada prenda habla de una época, de una forma de vivir, de representar, de contar historias.
“Esto es realmente parte de un museo que tiene que ser explotado y conocido, sobre todo por las escuelas, para que los chicos entiendan cómo se vestía antes, cómo se actuaba. Porque la cultura es la base de todo”, destacó una mujer emocionada.
Durante el recorrido, Román, un niño de 11 años, compartió su entusiasmo: “Siempre vengo a buscar a mi madrina que trabaja acá. Ya conozco toda esta indumentaria… me parece muy bien cómo quedó todo esto, me encantó el parque. Ya vine más de 20 veces”, comentó, convirtiéndose en un ejemplo de cómo los más jóvenes también encuentran en este espacio un punto de encuentro con la historia y el arte.
La sastrería permite revivir distintos períodos históricos mediante trajes cuidadosamente conservados, algunos asociados a oficios o momentos emblemáticos del país. Como señaló otro de los asistentes, "antes se usaban sombreros todos los días, era rutina. Hoy parecen extravagantes, pero verlos acá te da la sensación de estar en otra época”.
Un recurso clave para el teatro, el cine y la producción local
Además de su valor histórico y educativo, la Sastrería Municipal cumple un rol fundamental en la producción artística de Paraná y alrededores. Es una herramienta indispensable para el desarrollo de obras teatrales, puestas escénicas y caracterización de personajes, promoviendo el acceso igualitario a recursos de calidad profesional.
“Es un proceso muy bien preparado para hacer espectáculos acordes. Evidentemente está pensado para apoyar la cultura local desde lo práctico y lo simbólico”, comentó otro de los visitantes.
La Sastrería Municipal está abierta al público de lunes a viernes, de 7 a 13 hs, en el edificio del Centro Cultural Juan L. Ortiz, en la antigua estación del ferrocarril.
“Es un adelanto enorme para la ciudad haber podido recuperar este lugar tan significativo. En Paraná, la cultura es muy importante y la sastrería es parte de ese compromiso”, remarcaron desde la organización. Elonce.com