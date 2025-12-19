Enersa informó sobre nuevos concursos de precios

Enersa difundió de manera clara y accesible sus Concursos de Precios, con el propósito de ampliar la participación de oferentes.
Enersa difundió de manera clara y accesible sus Concursos de Precios, con el propósito de ampliar la participación de oferentes. Estos se publican en la Web Institucional y en “EnersaProveedores”, la red social destinada a concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procesos de compra.
El objetivo es ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de compra.
Nuevos concursos “Módulo A”
• Obras de tendido subterráneo en MT en Gualeguay– N° 2025-1414– Cierre: 02/01/2026
• Verticalizado de estructuras en LAT Conquistadores-Federal– N° 2025-1439 – Cierre: 06/01/2026
Con esta estrategia, Enersa ratifica su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de compra.