Impulso Empresarial

Enersa informó sobre nuevos concursos de precios

19 de Diciembre de 2025
Enersa
Enersa difundió de manera clara y accesible sus Concursos de Precios, con el propósito de ampliar la participación de oferentes. Estos se publican en la Web Institucional y en “EnersaProveedores”, la red social destinada a concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procesos de compra.

 

El objetivo es ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de compra.

 

Nuevos concursos “Módulo A”

Obras de tendido subterráneo en MT en Gualeguay– N° 2025-1414– Cierre: 02/01/2026

Verticalizado de estructuras en LAT Conquistadores-Federal– N° 2025-1439 – Cierre: 06/01/2026

Con esta estrategia, Enersa ratifica su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de compra.

Temas:

competencia enersa transparencia
