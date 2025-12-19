Marcela Kloosterboer apostó por un vestido mini con botones y sin breteles

La actriz apostó por un vestido de jean combinado con botas texanas y se sumó a una de las tendencias más fuertes del verano. Las fotos.
Marcela Kloosterboer volvió a captar la atención del mundo de la moda al lucir un look total denim que se convirtió en uno de los más comentados del verano. La actriz compartió imágenes en sus redes sociales en las que se la vio con un outfit que combinó simpleza, tendencia y un marcado sello personal.
En esta ocasión, Kloosterboer eligió un minivestido de jean con botones, de hombros al descubierto y falda corta, una prenda que se posicionó como uno de los must de la temporada estival. El diseño resaltó la estética relajada del denim, material que volvió a ganar protagonismo en las pasarelas y en el street style.
Un outfit alineado con las tendencias
El look fue completado con botas texanas negras, un calzado que se consolidó como uno de los más usados del verano y que aportó un contraste moderno al conjunto. La elección reforzó la tendencia del total denim, que combina prendas de jean en diferentes formatos para lograr estilismos versátiles y actuales.
En cuanto al beauty look, la actriz optó por llevar el cabello suelto y lacio, acompañado de un maquillaje sutil. Según se observó en las imágenes, resaltó la mirada con delineado negro y sumó brillo a los labios, logrando un equilibrio entre naturalidad y sofisticación.
Repercusión en redes sociales
La publicación generó una rápida reacción entre sus seguidores, quienes destacaron la elección del outfit y su capacidad para marcar tendencia. Los mensajes de elogio y la cantidad de interacciones reflejaron el impacto de la propuesta, que se sumó a otros looks recientes que la actriz había compartido desde distintos destinos. (Vía País)